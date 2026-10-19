Гегсет затримує передачу Україні великої партії оплачених союзниками ракет до Patriot, - ЗМІ

Міністр оборони США Піт Гегсет досі не затвердив передачу Україні значної партії ракет-перехоплювачів до комплексів Patriot. У Києві підозрюють, що Вашингтон навмисно стримує поставки для "політичного тиску", а в уряді США називають такі заяви "неправдою".

Про це розповіли Kyiv Independent українські посадовці та військові, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі

За даними видання, один високопосадовець і двоє військових, які говорили на умовах анонімності, стверджують, що Гегсет затримує поставки ракет до Patriot, на які Україна покладається для перехоплення балістики.

"Контракти на ракети до Patriot лежать у нього на столі. Він їх не підписує", — сказало одне з джерел. За його словами, ці ракети вже оплатили союзники України.

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Іншого співрозмовника Kyiv Independent цитує так: "Це схоже на політичну відмову підписувати. Спочатку були попередження про ракети. Тепер це. Зрозуміло, що вони роблять".

Один із високопосадовців назвав партію, що, за його словами, очікує затвердження Гегсета, "значною": "Важко назвати це "місячною поставкою", бо немає визначеної кількості, скільки потрібно на місяць. Але це значно".

Станом на ранок 19 жовтня, за словами представника оборонного відомства України, нічого не змінилося: Гегсет досі не схвалив передачу.

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Що відомо про поставки

Один із високопосадових військових розповів, що Україна отримує ракети до Patriot кількома каналами. Один із головних — механізм НАТО PURL, через який союзники фінансують закупівлі зброї в США.

Зеленський, за даними Bloomberg, заявляв, що США поставляють Україні лише 12 ракет до Patriot щомісяця. Київ також звертається по ракети безпосередньо до країн, які можуть мати їх у запасах. Скільки перехоплювачів є зараз, українські посадовці не розкривають з міркувань безпеки.

Реакція США й НАТО

Представник НАТО заявив, що поставки через PURL тривають, зокрема й обладнання ППО. Інший представник Альянсу припустив, що частина відправлень може затримуватися, але політичні причини малоймовірні.

Kyiv Independent звернувся до Пентагону по коментар, відповіді не отримав. Один зі посадовців уряду США заперечив твердження України, назвавши їх "неправдою".

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