Українці утримують позиції, попри безперервні російські атаки. У Трампа правильний підхід, - Гегсет
Міністр війни США Піт Гегсет заявив, що завдяки підходу Дональда Трампа можна підготувати ґрунт для переговорів про мир в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у Брюсселі.
Що відомо?
"Щодо України - також прогрес. Завдяки ініціативі президента Трампа, союзники взяли на себе провідну роль у фінансуванні підтримки оборони України (йдеться про програму PURL. - Ред.).
Українці утримують свої позиції навіть перед обличчям безперервних російських штурмів. Ми казали, що це можливо зробити, що наші союзники можуть узяти на себе лідерство і що це відповідатиме інтересам оборони України. Це відбувається", - сказав він.
За словами глави Пентагону, це є "підтвердженням правильності підходу президента Трампа".
"Підходу, який підготує ґрунт для переговорів про мир", - підсумував Гегсет.
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