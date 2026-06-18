Українці утримують позиції, попри безперервні російські атаки. У Трампа правильний підхід, - Гегсет

Міністр війни США Піт Гегсет заявив, що завдяки підходу Дональда Трампа можна підготувати ґрунт для переговорів про мир в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у Брюсселі.

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Що відомо?

"Щодо України - також прогрес. Завдяки ініціативі президента Трампа, союзники взяли на себе провідну роль у фінансуванні підтримки оборони України (йдеться про програму PURL. - Ред.).

Українці утримують свої позиції навіть перед обличчям безперервних російських штурмів. Ми казали, що це можливо зробити, що наші союзники можуть узяти на себе лідерство і що це відповідатиме інтересам оборони України. Це відбувається", - сказав він.

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За словами глави Пентагону, це є "підтвердженням правильності підходу президента Трампа".

"Підходу, який підготує ґрунт для переговорів про мир", - підсумував Гегсет.

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