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Новини Допомога Україні від США
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Українці утримують позиції, попри безперервні російські атаки. У Трампа правильний підхід, - Гегсет

Гегсет зробив заяву про хід війни в Україні: що відомо?

Міністр війни США Піт Гегсет заявив, що завдяки підходу Дональда Трампа можна підготувати ґрунт для переговорів про мир в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у Брюсселі.

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Що відомо?

"Щодо України - також прогрес. Завдяки ініціативі президента Трампа, союзники взяли на себе провідну роль у фінансуванні підтримки оборони України (йдеться про програму PURL. - Ред.).

Українці утримують свої позиції навіть перед обличчям безперервних російських штурмів. Ми казали, що це можливо зробити, що наші союзники можуть узяти на себе лідерство і що це відповідатиме інтересам оборони України. Це відбувається", - сказав він.

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За словами глави Пентагону, це є "підтвердженням правильності підходу президента Трампа".

"Підходу, який підготує ґрунт для переговорів про мир", - підсумував Гегсет.

Читайте: НАТО має повернутися до формату справжнього жорсткого військового союзу, - Гегсет

Автор: 

США (26787) Гегсет Піт (148)
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Топ коментарі
+9
Якось думка цього дегенерата зовсім не хвилює.
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18.06.2026 11:28 Відповісти
+5
Замість підтримки - тиснути з іншого боку, тихцем допомагаючи стратегічному ворогу - дуже правильний підхід.
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18.06.2026 11:31 Відповісти
+5
отримати надра та копалини ,як предоплату за мир.а потім кинути іншу сторону розвівши руками....
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18.06.2026 11:32 Відповісти

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