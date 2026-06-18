Украинцы удерживают позиции, несмотря на непрекращающиеся российские атаки. У Трампа правильный подход, - Хегсет
Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что благодаря подходу Дональда Трампа можно подготовить почву для переговоров о мире в Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в Брюсселе.
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"Что касается Украины — здесь также наблюдается прогресс. Благодаря инициативе президента Трампа союзники взяли на себя ведущую роль в финансировании поддержки обороны Украины (речь идет о программе PURL. — Ред.).
Украинцы удерживают свои позиции даже перед лицом непрекращающихся российских атак. Мы говорили, что это возможно сделать, что наши союзники могут взять на себя лидерство и что это будет отвечать интересам обороны Украины. Это происходит", — сказал он.
По словам главы Пентагона, это является "подтверждением правильности подхода президента Трампа".
"Подхода, который подготовит почву для переговоров о мире", — подытожил Хегсет.
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