Хегсет задерживает передачу Украине большой партии оплаченных союзниками ракет к Patriot, - СМИ
Министр обороны США Пит Хегсет до сих пор не одобрил передачу Украине значительной партии ракет-перехватчиков для комплексов Patriot. В Киеве подозревают, что Вашингтон намеренно сдерживает поставки с целью "политического давления", а в правительстве США называют такие заявления "неправдой".
Об этом рассказали Kyiv Independent украинские чиновники и военные, сообщает Цензор.НЕТ.
Детали
По данным издания, один высокопоставленный чиновник и двое военных, говоривших на условиях анонимности, утверждают, что Хегсет задерживает поставки ракет для Patriot, на которые Украина рассчитывает для перехвата баллистических ракет.
"Контракты на ракеты для Patriot лежат у него на столе. Он их не подписывает", — сообщил один из источников. По его словам, эти ракеты уже оплатили союзники Украины.
Другого собеседника Kyiv Independent цитирует так: "Это похоже на политический отказ подписывать. Сначала были предупреждения о ракетах. Теперь это. Понятно, что они делают".
Один из высокопоставленных чиновников назвал партию, которая, по его словам, ожидает одобрения Хегсета, "значительной": "Трудно назвать это "месячной поставкой", потому что нет определенного количества, сколько нужно в месяц. Но это значительно".
По состоянию на утро 19 октября, по словам представителя оборонного ведомства Украины, ничего не изменилось: Хегсет до сих пор не одобрил передачу.
Что известно о поставках
Один из высокопоставленных военных рассказал, что Украина получает ракеты для Patriot по нескольким каналам. Один из главных — механизм НАТО PURL, через который союзники финансируют закупки оружия в США.
- Зеленский, по данным Bloomberg, заявлял, что США поставляют Украине лишь 12 ракет для Patriot ежемесячно. Киев также обращается за ракетами напрямую к странам, которые могут иметь их в запасах. Сколько перехватчиков имеется сейчас, украинские чиновники не раскрывают из соображений безопасности.
Реакция США и НАТО
Представитель НАТО заявил, что поставки через PURL продолжаются, в том числе и оборудование ПВО. Другой представитель Альянса предположил, что часть отправлений может задерживаться, но политические причины маловероятны.
Kyiv Independent обратился в Пентагон за комментарием, но ответа не получил. Один из чиновников правительства США опроверг утверждения Украины, назвав их "неправдой".
Контекст
- Зеленский 19 октября заявил о задержках в "отдельных видах жизненно необходимых поставок" на уровне Министерства обороны США и о "политических договоренностях, которые не выполнены на рабочем уровне".
- Издание связывает это с недавними сбоями в системах раннего предупреждения о российских баллистических ракетах, которые зависят от американской разведки. Американские чиновники объясняли сбои "плохими погодными условиями", а госсекретарь Марко Рубио назвал причиной ошибку программного обеспечения. Также были сбои в работе Starshield и Starlink, которые повлияли на работу украинских дронов, в частности дронов-перехватчиков реактивных "Шахедов".
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