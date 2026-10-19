Хегсет задерживает передачу Украине большой партии оплаченных союзниками ракет к Patriot, - СМИ

Министр обороны США Пит Хегсет до сих пор не одобрил передачу Украине значительной партии ракет-перехватчиков для комплексов Patriot. В Киеве подозревают, что Вашингтон намеренно сдерживает поставки с целью "политического давления", а в правительстве США называют такие заявления "неправдой".

Об этом рассказали Kyiv Independent украинские чиновники и военные, сообщает Цензор.НЕТ.

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Детали

По данным издания, один высокопоставленный чиновник и двое военных, говоривших на условиях анонимности, утверждают, что Хегсет задерживает поставки ракет для Patriot, на которые Украина рассчитывает для перехвата баллистических ракет.

"Контракты на ракеты для Patriot лежат у него на столе. Он их не подписывает", — сообщил один из источников. По его словам, эти ракеты уже оплатили союзники Украины.

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Другого собеседника Kyiv Independent цитирует так: "Это похоже на политический отказ подписывать. Сначала были предупреждения о ракетах. Теперь это. Понятно, что они делают".

Один из высокопоставленных чиновников назвал партию, которая, по его словам, ожидает одобрения Хегсета, "значительной": "Трудно назвать это "месячной поставкой", потому что нет определенного количества, сколько нужно в месяц. Но это значительно".

По состоянию на утро 19 октября, по словам представителя оборонного ведомства Украины, ничего не изменилось: Хегсет до сих пор не одобрил передачу.

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Что известно о поставках

Один из высокопоставленных военных рассказал, что Украина получает ракеты для Patriot по нескольким каналам. Один из главных — механизм НАТО PURL, через который союзники финансируют закупки оружия в США.

Зеленский, по данным Bloomberg, заявлял, что США поставляют Украине лишь 12 ракет для Patriot ежемесячно. Киев также обращается за ракетами напрямую к странам, которые могут иметь их в запасах. Сколько перехватчиков имеется сейчас, украинские чиновники не раскрывают из соображений безопасности.

Реакция США и НАТО

Представитель НАТО заявил, что поставки через PURL продолжаются, в том числе и оборудование ПВО. Другой представитель Альянса предположил, что часть отправлений может задерживаться, но политические причины маловероятны.

Kyiv Independent обратился в Пентагон за комментарием, но ответа не получил. Один из чиновников правительства США опроверг утверждения Украины, назвав их "неправдой".

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Контекст