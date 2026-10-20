Россия "вела себя нормально" в отношении Украины, и я это ценю, - Трамп

Президент США Дональд Трамп считает, что лидер Китая Си Цзиньпин пока вел себя "вполне справедливо" в отношении Украины, а Россия, по его словам, "вела себя нормально".

Об этом Трамп заявил журналистам, сообщает Цензор.НЕТ.

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О Китае и России

Рассказывая о возможном разговоре с Си Цзиньпином о войне в Украине, президент США отметил:

"Пока что я считаю, что он был вполне справедливым в отношении Украины. Он не слишком активно вмешивался, и то же самое касается России. Они и близко не делали того, что могли бы, и я это ценю. Они знают, что я это ценю".

Отвечая на вопросы журналистов, Трамп вновь вернулся к роли Москвы и Пекина: "Россия, откровенно говоря, вела себя нормально в отношении Украины. Они не так уж много делали. И то же самое касается Китая".

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Контекст

Заявления Трампа прозвучали на фоне обсуждения возможной трехсторонней встречи президента США, российского диктатора Путина и Си Цзиньпина. По информации The Wall Street Journal, именно Путин предложил провести ее в ноябре в Китае в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Ранее сообщалось, что Россия предлагает провести в ноябре трехсторонний саммит с участием президента США Дональда Трампа, российского диктатора Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина.

Рубио подтвердил, что разговоры о встрече Трампа, Си Цзиньпина и Путина имели место.

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