Росія "поводилася нормально" щодо України, я це ціную, - Трамп

Президент США Дональд Трамп вважає, що лідер Китаю Сі Цзіньпін поки що поводився "цілком справедливо" щодо України, а Росія, за його словами, "поводилася нормально".

Про це Трамп заявив журналістам, інформує Цензор.НЕТ.

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Про Китай та Росію

Розповідаючи про можливу розмову зі Сі Цзіньпіном про війну в Україні, президент США зазначив:

"Поки що я вважаю, що він був цілком справедливим щодо України. Він не надто активно втручався, і те саме стосується Росії. Вони й близько не робили того, що могли б, і я це ціную. Вони знають, що я це ціную".

Відповідаючи на запитання журналістів, Трамп знову повернувся до ролі Москви й Пекіна: "Росія, відверто кажучи, поводилася нормально щодо України. Вони не так уже й багато робили. І те саме стосується Китаю".

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Контекст

Заяви Трампа прозвучали на тлі обговорення можливої тристоронньої зустрічі президента США, російського диктатора Путіна та Сі Цзіньпіна. За інформацією The Wall Street Journal, саме Путін запропонував провести її в листопаді в Китаї на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС).

Раніше повідомлялось, що Росія пропонує провести в листопаді тристоронній саміт за участю президента США Дональда Трампа, російського диктатора Володимира Путіна та лідера Китаю Сі Цзіньпіна.

Рубіо підтвердив, що розмови про зустріч Трампа, Сі Цзіньпіна та Путіна були.

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