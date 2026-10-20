Трамп: Зеленський має захотіти завершити війну, інакше – наслідки будуть "дуже поганими"

Президент США Дональд Трамп вважає, що Україна, і особисто Володимир Зеленський, мають захотіти укласти угоду з Росією про завершення війни. Інакше, мовляв, ситуація справді погіршиться і все буде "дуже погано".

Про це він сказав журналістам під час брифінгу в Овальному кабінеті 20 жовтня, інформує Цензор.НЕТ.

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Про мирну угоду

"Україна має захотіти укласти угоду, бо Сполучені Штати витратили колосальні гроші, Європа витратила колосальні гроші, і Європа зараз від цього втомилася. Якщо вони не укладуть угоду, зрештою, на мою думку, стане справді гірше. Ми дали Україні багато. Ми не отримали взамін абсолютно нічого, окрім горя, смертей, колосальних фінансових втрат. Ми дали Україні величезні суми. Ми не отримали нічого, крім дорогого дизеля", — заявив він.

Окремо президент США повторив: "Зеленський має захотіти врегулювати цю війну. Ми хочемо, щоб Зеленський уклав угоду, і якщо ні, я думаю, це буде дуже погано".

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Про Росію та території України

Трамп також говорив про Росію.

"Росія — це велика машина. Вони просто продовжують рухатися вперед, і ось саме це вони роблять. Вони захопили дуже великий шмат землі. Росіяни продовжують наступати. У них необмежена кількість людей", — каже лідер США.

За словами Трампа, Україна втратила багато людей і Росія теж, але "Росія — величезна країна, а Україна — ні".

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Історія про колону танків

Трамп також розповів про початок повномасштабного вторгнення. За його версією, російські війська з тисячі танків могли за чотири години дістатися Києва бетонною швидкісною дорогою і війна завершилася б за один день.

"Вони б опинилися в Україні за чотири години, рухаючись із максимальною швидкістю танків, яка, якщо бути точним, становить 48 миль на годину. Ніщо не могло їх зупинити. Війна закінчилася б за один день. І цей дуже дурний генерал — я навіть не маю уявлення, хто він такий. Сумніваюся, що він досі з нами. Сумніваюся, що він взагалі ще живий. Він вирішив повернути праворуч на сільські угіддя, а потім ліворуч і рухатися до Києва, замість того щоб залишатися на шосе — бетонному шосе, цілком придатному для руху — де вони просувалися дуже добре. Це зайняло б три з половиною - чотири години, і вся війна б закінчилася. У підсумку він застряг у багнюці", — стверджує Трамп.

Російські війська не змогли захопити Київ у 2022 році й відійшли від столиці навесні того ж року.

Прокоментувавши російські обстріли цивільних в Україні, Трамп сказав: "Деякі люди в місті, яке зазнало удару, чи ще щось, але здебільшого гинуть військові".

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