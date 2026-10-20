Зеленському й Путіну необов’язково зустрічатися для підписання мирної угоди, - Трамп
Президент США Дональд Трамп вважає, що президенту України Володимиру Зеленському й російському диктатору Путіну не обов'язково бути в одній кімнаті, щоб підписати мирну угоду. Головною причиною, чому вони досі не домовилися про мир, він назвав "величезну" особисту ненависть між лідерами.
Про це Трамп сказав журналістам у Білому домі, передає Цензор.НЕТ.
Про підписання угоди
Журналісти запитали, чи мають Зеленський і Путін особисто підписати мирну угоду. Трамп відповів:
"Не знаю. Це залежить від обставин. Їм необов'язково бути в одній кімнаті. Гадаю, вони можуть зробити це іншим способом. Їм складно перебувати в одній кімнаті".
За його словами, йому байдуже, яким саме способом сторони домовляться про завершення війни.
Трамп також стверджує, що Зеленський міг укласти вигіднішу угоду під час їхньої зустрічі в Овальному кабінеті та у березні 2025 року, ніж та, на яку може розраховувати зараз.
"Ненависть" між лідерами
На думку Трампа, однією з головних перешкод для мирної угоди є особиста ненависть між Зеленським і Путіним.
"Ненависть між президентом Путіним і президентом Зеленським величезна. Я думаю, що це головна причина, чому вони досі не змогли укласти угоду", — сказав він.
Критика Байдена
- Окремо Трамп розкритикував адміністрацію Джо Байдена за обсяги допомоги Україні й повторив твердження про $350 млрд американської підтримки.
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