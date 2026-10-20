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Новини Заяви Трампа Мирна угода між РФ та Україною
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Зеленському й Путіну необов’язково зустрічатися для підписання мирної угоди, - Трамп

Трамп та Зеленський

Президент США Дональд Трамп вважає, що президенту України Володимиру Зеленському й російському диктатору Путіну не обов'язково бути в одній кімнаті, щоб підписати мирну угоду. Головною причиною, чому вони досі не домовилися про мир, він назвав "величезну" особисту ненависть між лідерами.

Про це Трамп сказав журналістам у Білому домі, передає Цензор.НЕТ.

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Про підписання угоди

Журналісти запитали, чи мають Зеленський і Путін особисто підписати мирну угоду. Трамп відповів:

"Не знаю. Це залежить від обставин. Їм необов'язково бути в одній кімнаті. Гадаю, вони можуть зробити це іншим способом. Їм складно перебувати в одній кімнаті".

За його словами, йому байдуже, яким саме способом сторони домовляться про завершення війни.

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Трамп також стверджує, що Зеленський міг укласти вигіднішу угоду під час їхньої зустрічі в Овальному кабінеті та у березні 2025 року, ніж та, на яку може розраховувати зараз.

"Ненависть" між лідерами

На думку Трампа, однією з головних перешкод для мирної угоди є особиста ненависть між Зеленським і Путіним.

"Ненависть між президентом Путіним і президентом Зеленським величезна. Я думаю, що це головна причина, чому вони досі не змогли укласти угоду", — сказав він.

Критика Байдена

  • Окремо Трамп розкритикував адміністрацію Джо Байдена за обсяги допомоги Україні й повторив твердження про $350 млрд американської підтримки.

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Автор: 

Зеленський Володимир (27424) путін володимир (13779) Трамп Дональд (8502) війна в Україні (9481)
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Топ коментарі
+25
Не форсуй події, руда мавпо, все одно тобі торба!
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20.10.2026 23:08 Відповісти
+22
Ну тут Трамп не правий, немає між двома владімірами ненависті.
В них спільний об'єкт ненависті є - Україна і українці.
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20.10.2026 23:09 Відповісти
+20
Не буде ніякої мирної угоди, Україна виграла цю війну і доведе її до кінця звільняючи усі свої території та знищуючи кілкьа мільйонів кацапів!
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20.10.2026 23:07 Відповісти

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