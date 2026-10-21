Сенатор-республіканець Тілліс: "Путін грає на Трампі, як на скрипці"
Сенатор-республіканець Том Тілліс вважає, що диктатор Путін "грає на президенті Трампі, як на скрипці", чим відвертає підтримку США від України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Hill.
Подробиці
За його словами, історія не оцінить, якщо Трамп відмовиться від підтримки України.
Тілліс заявив, що твердження Путіна про те, що він вторгся в Україну, аби її "денацифікувати", є брехнею. Він також назвав помилкою домовленості Трампа з Росією щодо імпорту сотень тисяч тонн російського дизельного пального та скасування санкцій, про яку США згодом шкодуватимуть.
"Росіяни брешуть. Путін бреше. Путін грає на президенті Трампі, як на скрипці. Історія не буде прихильною до Америки, яка не змогла стати на захист західного світу, якщо Путін дійсно досягне свого", - сказав він в інтерв'ю CNN.
Тілліс також розкритикував пропозицію Путіна провести тристоронній саміт за участю Сі Цзіньпіна та Трампа, назвавши її "абсурдною".
Що передувало?
Раніше Тілліс і ще троє республіканців - сенатори Джон Корнін від Техасу, Сьюзан Коллінз від Мену та Ліза Мурковскі від Аляски - підписали лист, у якому закликали генерального інспектора Пентагону розслідувати, чи віддавали високопосадовці відомства наказ обмежити доступ України до Starshield і розвідувальних даних США або чи знали вони заздалегідь про таке рішення.
"Президент Зеленський також зазначив, що Україні потрібні, зокрема, ракети Patriot, які готові надати треті країни за погодженням з американськими оборонними посадовцями.
Я хочу знати, хто в уряді відмовляє в наданні дозволу на ці поставки. Адже йдеться навіть не про ракети з наших власних запасів", - сказав він.
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Ось такий дует, малята.
"Я часто повертаюся до цих фото американських делегацій (див. нижче), які спостерігають за знищенням бомбардувальників та ракетних шахт в Україні.
За різними угодами про роззброєння з США Україна знищила:
- 60 Ту-22
- 27 Ту-95
- 11 стратегічних бомбардувальників Ту-160
Усього Україні це коштувало приблизно від 6 до 8 мільярдів доларів.
І Україна це зробила, тому що США попросили.
Тут навіть не згадується про ядерний арсенал."