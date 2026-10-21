Маск особисто наказав обмежити роботу Starlink в Україні після розмови з Трампом, - WSJ

Американський мільярдер та очільник Space X Ілон Маск особисто наказав обмежити роботу Starlink для України. Через це частина українських ударних дронів і дронів-перехоплювачів не могла виконувати завдання.

Про це повідомляє The Wall Street Journal, інформує Цензор.НЕТ.

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Рішення Маска

За даними видання, обмеження запровадили 14 жовтня. Через них частина українських ударних дронів і дронів-перехоплювачів фактично втратила можливість виконувати завдання.

Маск і Трамп, пише WSJ, були незадоволені українськими ударами по російських нафтопереробних заводах, які Трамп пов'язує зі зростанням цін на пальне в США напередодні проміжних виборів.

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Згідно з джерелами видання, перед запровадженням обмежень Маск спілкувався телефоном із кількома високопосадовцями адміністрації США, зокрема з лідером Білого дому. Обмеження викликали плутанину в Білому домі й напруженість у відносинах між Вашингтоном і Києвом.

Як пише WSJ, після публічних скарг Зеленського щодо роботи Starlink у Білому домі почали неформально з’ясовувати, хто віддав наказ. Представники SpaceX також звернулися до адміністрації Трампа, щоб узгодити спільну позицію.

Що кажуть Трамп і Білий дім

Трамп раніше заявив, що не знає, хто ухвалив рішення про обмеження Starlink: "Я не знаю, хто це був, але хотів би це з'ясувати".

Міністр оборони США Піт Гегсет заперечив, що США відключали Україну від супутникового зв'язку, і зазначив, що Starlink має право самостійно ухвалювати такі рішення.

Раніше Маск писав у соцмережах, що Starshield належить і підконтрольна уряду США, тому будь-які обмеження швидкості чи використання визначають американські військові або президент. Reuters повідомляло, що наказ обмежити Starshield в Україні надійшов зсередини Білого дому.

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Обмеження у роботі Starlink в Україні

14 жовтня волонтер та колишній радник міністра оборони Сергій Стерненко заявив, що вночі SpaceX обмежив роботу терміналів Starlink для українських військових. Через це, за його словами, було "зірвано низку важливих місій". Обмеження встановлено на передачу даних залежно від швидкості БпЛА, які використовують Starlink.

Згодом цю інформацію підтвердив Сергій Бескрестнов (Флеш). За його словами, обмеження також можуть ускладнити використання дронів-перехоплювачів реактивних шахедів.

Підрозділи 7-го корпусу ДШВ також заявили, що почали фіксувати проблеми зі зв’язком Starlink на Гуляйпільському напрямку сьогодні вночі. Йдеться про пакет Starshield - так званий військовий пакет, який раніше не мав обмежень швидкості передачі даних.

Пізніше ексміністр оборони Михайло Федоров заявив, що роботу мережі відновлюють на швидкості до 160 км/год.

Водночас Ілон Маск заявив, що не він визначає обмеження для Starshield, яким користується Україна. Цю систему контролює уряд США, а не компанія SpaceX.

За даними Reuters, наказ про обмеження Starshield для України дав Білий дім.

16 жовтня президент США Трамп заявив, що Вашингтон не причетний до уповільнення роботи "військового пакету" супутникового зв’язку Starlink (Starshield) для українських військових.

19 жовтня Зеленський повідомив, що на різних ділянках фронту українські військові засоби, обладнані системою Starlink, перестають функціонувати на швидкості 130–161 кілометр на годину.

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