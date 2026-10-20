Україна зараз отримує розвіддані від США, Starlink відновлять протягом 48 годин, - Зеленський

Зараз Україна отримує розвідувальні дані від США, зокрема в рамках системи раннього попередження про балістичні атаки Росії. Київ розраховує на відновлення повноцінної роботи Starlink протягом 48 годин.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції в Осло після зустрічі з Віткоффом, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Про розвідку та Starlink

"Ми вдячні за те, що зараз розвіддані ефективно ідуть. Йдеться про систему раннього попередження — це вкрай важливо для наших людей, для дітей і дорослих, адже ми отримуємо сигнал, коли наближаються балістичні ракети. Тож ми вдячні американській стороні, система працює, і це чудово", — сказав український лідер.

Він додав, що обговорював із держсекретарем США Марко Рубіо не лише питання розвідки, але й перехоплювачі для Patriot та відновлення повноцінної роботи Starlink, Україна розраховує на результати вже протягом 48 годин.

"Ми почали рано вранці по дорозі в Осло, у потягу я провів розмову з секретарем Рубіо. Ми обговорили чутливі проблеми, як зв'язок Starlink, про перехоплювачі, що дуже важливо, про розвідку. Ми були дуже конкретними, розмова була дуже позитивна", — зазначив український президент.

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Обмеження у роботі Starlink в Україні

14 жовтня волонтер та колишній радник міністра оборони Сергій Стерненко заявив, що вночі SpaceX обмежив роботу терміналів Starlink для українських військових. Через це, за його словами, було "зірвано низку важливих місій". Обмеження встановлено на передачу даних залежно від швидкості БпЛА, які використовують Starlink.

Згодом цю інформацію підтвердив Сергій Бескрестнов (Флеш). За його словами, обмеження також можуть ускладнити використання дронів-перехоплювачів реактивних шахедів.

Підрозділи 7-го корпусу ДШВ також заявили, що почали фіксувати проблеми зі зв’язком Starlink на Гуляйпільському напрямку сьогодні вночі. Йдеться про пакет Starshield - так званий військовий пакет, який раніше не мав обмежень швидкості передачі даних.

Пізніше ексміністр оборони Михайло Федоров заявив, що роботу мережі відновлюють на швидкості до 160 км/год.

Водночас Ілон Маск заявив, що не він визначає обмеження для Starshield, яким користується Україна. Цю систему контролює уряд США, а не компанія SpaceX.

За даними Reuters, наказ про обмеження Starshield для України дав Білий дім.

16 жовтня президент США Трамп заявив, що Вашингтон не причетний до уповільнення роботи "військового пакету" супутникового зв’язку Starlink (Starshield) для українських військових.

19 жовтня Зеленський повідомив, що на різних ділянках фронту українські військові засоби, обладнані системою Starlink, перестають функціонувати на швидкості 130–161 кілометр на годину.

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