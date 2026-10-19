Той, хто обмежить Starshield для України, відповідатиме перед Конгресом, - республіканець Фіцпатрік

Американський конгресмен-республіканець Браян Фіцпатрік заявив, що будь-кого, хто спробує обмежити використання Starshield на користь України, чекають розслідування, слухання в Конгресі та суворе скорочення фінансування відповідного відомства або його керівника.

Про це він написав у понеділок в соцмережі X, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Що пообіцяв щодо Starshield

Фіцпатрік повідомив, що цього тижня поговорить із президентом України Володимиром Зеленським та його командою про Starshield, санкції та інші питання оборони України. Starshield — військова версія супутникової системи Starlink, розроблена SpaceX.

За словами конгресмена, він запевнить Зеленського, що "будь-кого, хто спробує обмежити використання Starshield для України, буде повністю розслідувано й притягнуто до повної відповідальності, включно з публічними слуханнями з питань нагляду в Конгресі та негайними суворими й каральними скороченнями бюджету для будь-якого відповідального відомства чи його керівника".

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Санкції, нафта й допомога

Фіцпатрік заявив, що Конгрес "однозначно підтвердить": Україна — незамінний союзник США, а Росія — самопроголошений ворог Сполучених Штатів, і Вашингтон на 100% підтримуватиме й захищатиме народ України в боротьбі за свободу проти "жорстокого, незаконного та неспровокованого російського вторгнення".

"Сполучені Штати повинні надати будь-яке оборонне озброєння, якого потребує Україна для самооборони. Сполучені Штати не повинні імпортувати жодної краплі російської нафти. Санкції проти російського режиму мають бути жорсткішими й суворішими, ніж будь-коли раніше", — написав він.

За його словами, кожен із цих пунктів буде винесено на голосування в Палаті представників і ухвалено "переважною більшістю".

"Це, зрештою, те, що зробив би Рональд Рейган. І це те, що ми зробимо тепер. Україна може й переможе Росію", — резюмував Фіцпатрік.

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Обмеження у роботі Starlink в Україні

14 жовтня волонтер та колишній радник міністра оборони Сергій Стерненко заявив, що вночі SpaceX обмежив роботу терміналів Starlink для українських військових. Через це, за його словами, було "зірвано низку важливих місій". Обмеження встановлено на передачу даних залежно від швидкості БпЛА, які використовують Starlink.

Згодом цю інформацію підтвердив Сергій Бескрестнов (Флеш). За його словами, обмеження також можуть ускладнити використання дронів-перехоплювачів реактивних шахедів.

Підрозділи 7-го корпусу ДШВ також заявили, що почали фіксувати проблеми зі зв’язком Starlink на Гуляйпільському напрямку сьогодні вночі. Йдеться про пакет Starshield - так званий військовий пакет, який раніше не мав обмежень швидкості передачі даних.

Пізніше ексміністр оборони Михайло Федоров заявив, що роботу мережі відновлюють на швидкості до 160 км/год.

Водночас Ілон Маск заявив, що не він визначає обмеження для Starshield, яким користується Україна. Цю систему контролює уряд США, а не компанія SpaceX.

За даними Reuters, наказ про обмеження Starshield для України дав Білий дім.

16 жовтня президент США Трамп заявив, що Вашингтон не причетний до уповільнення роботи "військового пакету" супутникового зв’язку Starlink (Starshield) для українських військових.

19 жовтня Зеленський повідомив, що на різних ділянках фронту українські військові засоби, обладнані системою Starlink, перестають функціонувати на швидкості 130–161 кілометр на годину.

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