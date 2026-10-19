Тот, кто ограничит Starshield для Украины, ответит перед Конгрессом, - республиканец Фитцпатрик

Американский конгрессмен-республиканец Брайан Фицпатрик заявил, что любого, кто попытается ограничить использование Starshield в интересах Украины, ждут расследования, слушания в Конгрессе и резкое сокращение финансирования соответствующего ведомства или его руководителя.

Об этом он написал в понедельник в соцсети X, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что он пообещал по поводу Starshield

Фитцпатрик сообщил, что на этой неделе поговорит с президентом Украины Владимиром Зеленским и его командой о Starshield, санкциях и других вопросах обороны Украины. Starshield — военная версия спутниковой системы Starlink, разработанная SpaceX.

По словам конгрессмена, он заверит Зеленского, что "любой, кто попытается ограничить использование Starshield для Украины, будет тщательно расследован и привлечен к полной ответственности, включая публичные слушания по вопросам надзора в Конгрессе и немедленные строгие и карательные сокращения бюджета для любого ответственного ведомства или его руководителя".

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Санкции, нефть и помощь

Фитцпатрик заявил, что Конгресс "однозначно подтвердит": Украина — незаменимый союзник США, а Россия — самопровозглашенный враг Соединенных Штатов, и Вашингтон на 100% будет поддерживать и защищать народ Украины в борьбе за свободу против "жестокого, незаконного и неспровоцированного российского вторжения".

"Соединенные Штаты должны предоставить любое оборонное вооружение, необходимое Украине для самообороны. Соединенные Штаты не должны импортировать ни капли российской нефти. Санкции против российского режима должны быть более жесткими и суровыми, чем когда-либо прежде", — написал он.

По его словам, каждый из этих пунктов будет вынесен на голосование в Палате представителей и принят "подавляющим большинством".

"Это, в конце концов, то, что сделал бы Рональд Рейган. И это то, что мы сделаем сейчас. Украина может и победит Россию", — резюмировал Фитцпатрик.

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Ограничения в работе Starlink в Украине

14 октября волонтер и бывший советник министра обороны Сергей Стерненко заявил, что ночью SpaceX ограничила работу терминалов Starlink для украинских военных. Из-за этого, по его словам, был "сорван ряд важных миссий". Ограничение установлено на передачу данных в зависимости от скорости БПЛА, использующих Starlink.

Впоследствии эту информацию подтвердил Сергей Бескрестнов (Флеш). По его словам, ограничения также могут затруднить использование дронов-перехватчиков реактивных шахидов.

Подразделения 7-го корпуса ДШВ также заявили, что сегодня ночью начали фиксировать проблемы со связью Starlink на Гуляйпольском направлении. Речь идет о пакете Starshield — так называемом военном пакете, который ранее не имел ограничений по скорости передачи данных.

Позже экс-министр обороны Михаил Федоров заявил, что работу сети восстанавливают со скоростью до 160 км/ч.

В то же время Илон Маск заявил, что не он устанавливает ограничения для Starshield, которым пользуется Украина. Эту систему контролирует правительство США, а не компания SpaceX.

По данным Reuters, приказ об ограничении Starshield для Украины отдал Белый дом.

16 октября президент США Трамп заявил, что Вашингтон не причастен к замедлению работы "военного пакета" спутниковой связи Starlink (Starshield) для украинских военных.

19 октября Зеленский сообщил, что на различных участках фронта украинские военные средства, оснащенные системой Starlink, перестают функционировать при скорости 130–161 километр в час.

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