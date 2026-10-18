Бессент назвал "очень безответственными" заявления Зеленского об ограничении США доступа к Starlink

Министр финансов США Скотт Бессент назвал "очень безответственными" заявления президента Украины Владимира Зеленского об ограничении США работы Starlink и Starshield.

Об этом он заявил в интервью NBC News в воскресенье, 18 октября, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Реакция Бессента на заявления о Starlink

Стоит отметить, что беседа с Бессентом состоялась сразу после интервью NBC News с Зеленским, в ходе которого, в частности, обсуждались вопросы разведданных и Starlink.

Журналистка рассказала Бессенту, что в разговоре с ней Зеленский заявил, что правительство США дало сигнал ограничить Starlink и Starshield, и попросила прокомментировать это на фоне противоположных заявлений Дональда Трампа.

"Президент Трамп и госсекретарь Рубио заявили, что никто в администрации Трампа этого не делал. И я считаю очень безответственным со стороны президента Зеленского выдвигать подобные обвинения", — сказал американский министр.

На уточнение о том, почему ухудшилась работа сети, Бессент ответил, что ему "ничего об этом не известно".

"Понимаете, опять же, мне об этом ничего не известно. Но мы высказались очень четко. И, знаете, президенту Зеленскому стоит быть очень осторожным с такими заявлениями, которые не соответствуют действительности", — добавил глава Минфина США.

Читайте также: Маск предложил ограничить работу Starlink для Украины, Трамп не возражал, - Axios

Ограничения в работе Starlink в Украине

14 октября волонтер и бывший советник министра обороны Сергей Стерненко заявил, что ночью SpaceX ограничила работу терминалов Starlink для украинских военных. Из-за этого, по его словам, был "сорван ряд важных миссий". Ограничение установлено на передачу данных в зависимости от скорости БПЛА, использующих Starlink.

Впоследствии эту информацию подтвердил Сергей Бескрестнов (Флеш). По его словам, ограничения также могут затруднить использование дронов-перехватчиков реактивных шахедов.

Подразделения 7-го корпуса ДШВ также заявили, что сегодня ночью начали фиксировать проблемы со связью Starlink на Гуляйпольском направлении. Речь идет о пакете Starshield — так называемом военном пакете, который ранее не имел ограничений по скорости передачи данных.

Позже экс-министр обороны Михаил Федоров заявил, что работу сети восстанавливают со скоростью до 160 км/ч.

В то же время Илон Маск заявил, что не он устанавливает ограничения для Starshield, которым пользуется Украина. Эту систему контролирует правительство США, а не компания SpaceX.

По данным Reuters, приказ об ограничении Starshield для Украины отдал Белый дом.

16 октября президент США Трамп заявил, что Вашингтон не причастен к замедлению работы "военного пакета" спутниковой связи Starlink (Starshield) для украинских военных.

Читайте также: Ограничение Starlink было принято после сообщения от правительства США, - Зеленский