Бессент назвав "дуже безвідповідальними" заяви Зеленського щодо обмеження Штатами Starlink

Міністр фінансів США Скотт Бессент назвав "дуже безвідповідальними" заяви президента України Володимира Зеленського щодо обмеження США роботи Starlink і Starshield.

Про це він сказав у інтерв’ю NBC News у неділю, 18 жовтня, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Реакція Бессента на заяви щодо Starlink

Варто зазначити, що розмова з Бессентом відбулася одразу після інтерв’ю NBC News із Зеленським, під час якого, зокрема, обговорювали питання розвідданих та Starlink.

Журналістка розповіла Бессенту, що у розмові з нею Зеленський заявив, що уряд США дав сигнал обмежити Starlink і Starshield, та попросила прокоментувати це на тлі протилежних заяв Дональда Трампа.

"Президент Трамп і держсекретар Рубіо заявили, що ніхто в адміністрації Трампа цього не робив. І я вважаю дуже безвідповідальним з боку президента Зеленського висувати подібні звинувачення",- сказав американський міністр.

На уточнення про те, чому погіршилася робота мережі, Бессент сказав, що йому "нічого про це не відомо".

"Розумієте, знову ж таки, мені нічого про це не відомо. Але ми висловилися дуже чітко. І, знаєте, президенту Зеленському варто бути дуже обережним із такими заявами, які не відповідають дійсності",- додав глава Мінфіну США.

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Обмеження у роботі Starlink в Україні

14 жовтня волонтер та колишній радник міністра оборони Сергій Стерненко заявив, що вночі SpaceX обмежив роботу терміналів Starlink для українських військових. Через це, за його словами, було "зірвано низку важливих місій". Обмеження встановлено на передачу даних залежно від швидкості БпЛА, які використовують Starlink.

Згодом цю інформацію підтвердив Сергій Бескрестнов (Флеш). За його словами, обмеження також можуть ускладнити використання дронів-перехоплювачів реактивних шахедів.

Підрозділи 7-го корпусу ДШВ також заявили, що почали фіксувати проблеми зі зв’язком Starlink на Гуляйпільському напрямку сьогодні вночі. Йдеться про пакет Starshield - так званий військовий пакет, який раніше не мав обмежень швидкості передачі даних.

Пізніше ексміністр оборони Михайло Федоров заявив, що роботу мережі відновлюють на швидкості до 160 км/год.

Водночас Ілон Маск заявив, що не він визначає обмеження для Starshield, яким користується Україна. Цю систему контролює уряд США, а не компанія SpaceX.

За даними Reuters, наказ про обмеження Starshield для України дав Білий дім.

16 жовтня президент США Трамп заявив, що Вашингтон не причетний до уповільнення роботи "військового пакету" супутникового зв’язку Starlink (Starshield) для українських військових.

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