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Новости ЕС ищет альтернативу Starlink для Украины
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Европа создает собственный аналог Starlink, не зависящий от Илона Маска, - Financial Times

Starlink

Крупнейшие европейские телекоммуникационные операторы — Deutsche Telekom, Orange, Telefónica и Vodafone — заключили соглашение о совместном развитии спутниковой связи нового поколения.

Проект позволит подключать обычные смартфоны напрямую к спутникам без использования специального оборудования или дополнительных антенн, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Financial Times

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Подробности

Главная цель этой инициативы заключается в создании собственной европейской альтернативы американским сервисам, прежде всего сети Starlink Илона Маска.

Европейские компании стремятся существенно снизить зависимость региона от иностранных технологий и зарубежной космической инфраструктуры.

Создание автономной спутниковой сети станет решающим шагом для обеспечения цифрового суверенитета и безопасности Европейского Союза.

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Автор: 

Европа (2503) Маск Илон (307) Starlink (271)
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Топ комментарии
+20
Шкода, що запізно отямились, але це краще ніж ніколи.
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19.10.2026 16:36 Ответить
+19
Європа посилає в бур'яни Штати і маска з їх старлінками.
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19.10.2026 16:33 Ответить
+10
І це тільки початок, Маск гробить свою ж імперію
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19.10.2026 16:37 Ответить

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