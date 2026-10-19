Европа создает собственный аналог Starlink, не зависящий от Илона Маска, - Financial Times

Крупнейшие европейские телекоммуникационные операторы — Deutsche Telekom, Orange, Telefónica и Vodafone — заключили соглашение о совместном развитии спутниковой связи нового поколения.

Проект позволит подключать обычные смартфоны напрямую к спутникам без использования специального оборудования или дополнительных антенн, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Financial Times

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Подробности

Главная цель этой инициативы заключается в создании собственной европейской альтернативы американским сервисам, прежде всего сети Starlink Илона Маска.

Европейские компании стремятся существенно снизить зависимость региона от иностранных технологий и зарубежной космической инфраструктуры.

Создание автономной спутниковой сети станет решающим шагом для обеспечения цифрового суверенитета и безопасности Европейского Союза.

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