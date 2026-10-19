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Новини ЄС шукає альтернативу Starlink для України
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Європа створює власний аналог Starlink без залежності від Ілона Маска, - Financial Times

Starlink

Найбільші європейські телекомунікаційні оператори Deutsche Telekom Orange Telefónica та Vodafone уклали угоду про спільний розвиток супутникового зв'язку нового покоління.

Проєкт дозволить підключати звичайні смартфони напряму до супутників без використання спеціального обладнання чи додаткових антен, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Financial Times

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Подробиці

Головна мета цієї ініціативи полягає у створенні власної європейської альтернативи американським сервісам насамперед мережі Starlink Ілона Маска.

Європейські компанії прагнуть суттєво знизити залежність регіону від іноземних технологій та закордонної космічної інфраструктури.

Створення автономної супутникової мережі стане вирішальним кроком для забезпечення цифрового суверенітету та безпеки Європейського Союзу.

Також читайте: Бессент назвав "дуже безвідповідальними" заяви Зеленського щодо обмеження Штатами Starlink

Автор: 

Європа (2013) Маск Ілон (384) Starlink (326)
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Топ коментарі
+20
Шкода, що запізно отямились, але це краще ніж ніколи.
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19.10.2026 16:36 Відповісти
+19
Європа посилає в бур'яни Штати і маска з їх старлінками.
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19.10.2026 16:33 Відповісти
+10
І це тільки початок, Маск гробить свою ж імперію
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19.10.2026 16:37 Відповісти

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