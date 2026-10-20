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Новости США возобновили обмен разведданными с Украиной Сбой в работе Starlink
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Украина сейчас получает разведданные от США, Starlink восстановят в течение 48 часов, — Зеленский

Зеленський

В настоящее время Украина получает разведывательные данные от США, в частности в рамках системы раннего предупреждения о баллистических атаках со стороны России. Киев рассчитывает на возобновление полноценной работы Starlinkв течение 48 часов.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в Осло после встречи с Уиткоффом, сообщает Цензор.НЕТ.

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О разведке и Starlink

"Мы благодарны за то, что сейчас разведданные эффективно поступают. Речь идет о системе раннего предупреждения — это крайне важно для наших людей, для детей и взрослых, ведь мы получаем сигнал, когда приближаются баллистические ракеты. Поэтому мы благодарны американской стороне, система работает, и это замечательно", — сказал украинский лидер.

Он добавил, что обсуждал с госсекретарем США Марко Рубио не только вопросы разведки, но и перехватчики для Patriot, а также возобновление полноценной работы Starlink; Украина рассчитывает на результаты уже в течение 48 часов.

"Мы начали рано утром по дороге в Осло, в поезде я поговорил с госсекретарем Рубио. Мы обсудили острые вопросы, такие как связь Starlink, перехватчики, что очень важно, и разведку. Мы были очень конкретны, разговор прошел очень позитивно", — отметил украинский президент.

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Ограничения в работе Starlink в Украине

  • 14 октября волонтер и бывший советник министра обороны Сергей Стерненко заявил, что ночью SpaceX ограничила работу терминалов Starlink для украинских военных. Из-за этого, по его словам, был "сорван ряд важных миссий". Ограничение установлено на передачу данных в зависимости от скорости БПЛА, использующих Starlink.
  • Впоследствии эту информацию подтвердил Сергей Бескрестнов (Флеш). По его словам, ограничения также могут затруднить использование дронов-перехватчиков реактивных шахидов.
  • Подразделения 7-го корпуса ДШВ также заявили, что сегодня ночью начали фиксировать проблемы со связью Starlink на Гуляйпольском направлении. Речь идет о пакете Starshield — так называемом военном пакете, который ранее не имел ограничений по скорости передачи данных.
  • Позже экс-министр обороны Михаил Федоров заявил, что работу сети восстанавливают со скоростью до 160 км/ч.
  • В то же время Илон Маск заявил, что не он устанавливает ограничения для Starshield, которым пользуется Украина. Эту систему контролирует правительство США, а не компания SpaceX.
  • По данным Reuters, приказ об ограничении Starshield для Украины отдал Белый дом.
  • 16 октября президент США Трамп заявил, что Вашингтон не причастен к замедлению работы "военного пакета" спутниковой связи Starlink (Starshield) для украинских военных.
  • 19 октября Зеленский сообщил, что на различных участках фронта украинские военные средства, оснащенные системой Starlink, перестают функционировать при скорости 130–161 километр в час.

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Автор: 

Зеленский Владимир (26268) разведка (4340) США (30804) внешняя разведка (434) Рубио Марко (512)
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Топ комментарии
+11
Чергове потужне ні про що.Рішень по КАБам і балістиці ніяких,про свою балістику тиша.Що робить цей квартальний нарк крім пустої болтовні?
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20.10.2026 21:09 Ответить
+9
а це версія Рубіо

Голова Держдепу заявив журналістам, що роз'яснив Зеленському: Пентагон не вносив жодних змін щодо обміну розвідданими з Україною, постачання зброї чи обмежень на використання супутникової системи Starshield

хтось з них або бреше, або невиправно тупий
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20.10.2026 21:08 Ответить
+8
Обидва під ваш опис підходять 😸
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20.10.2026 21:08 Ответить

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