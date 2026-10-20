Украина сейчас получает разведданные от США, Starlink восстановят в течение 48 часов, — Зеленский

В настоящее время Украина получает разведывательные данные от США, в частности в рамках системы раннего предупреждения о баллистических атаках со стороны России. Киев рассчитывает на возобновление полноценной работы Starlinkв течение 48 часов.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в Осло после встречи с Уиткоффом, сообщает Цензор.НЕТ.

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О разведке и Starlink

"Мы благодарны за то, что сейчас разведданные эффективно поступают. Речь идет о системе раннего предупреждения — это крайне важно для наших людей, для детей и взрослых, ведь мы получаем сигнал, когда приближаются баллистические ракеты. Поэтому мы благодарны американской стороне, система работает, и это замечательно", — сказал украинский лидер.

Он добавил, что обсуждал с госсекретарем США Марко Рубио не только вопросы разведки, но и перехватчики для Patriot, а также возобновление полноценной работы Starlink; Украина рассчитывает на результаты уже в течение 48 часов.

"Мы начали рано утром по дороге в Осло, в поезде я поговорил с госсекретарем Рубио. Мы обсудили острые вопросы, такие как связь Starlink, перехватчики, что очень важно, и разведку. Мы были очень конкретны, разговор прошел очень позитивно", — отметил украинский президент.

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Ограничения в работе Starlink в Украине

14 октября волонтер и бывший советник министра обороны Сергей Стерненко заявил, что ночью SpaceX ограничила работу терминалов Starlink для украинских военных. Из-за этого, по его словам, был "сорван ряд важных миссий". Ограничение установлено на передачу данных в зависимости от скорости БПЛА, использующих Starlink.

Впоследствии эту информацию подтвердил Сергей Бескрестнов (Флеш). По его словам, ограничения также могут затруднить использование дронов-перехватчиков реактивных шахидов.

Подразделения 7-го корпуса ДШВ также заявили, что сегодня ночью начали фиксировать проблемы со связью Starlink на Гуляйпольском направлении. Речь идет о пакете Starshield — так называемом военном пакете, который ранее не имел ограничений по скорости передачи данных.

Позже экс-министр обороны Михаил Федоров заявил, что работу сети восстанавливают со скоростью до 160 км/ч.

В то же время Илон Маск заявил, что не он устанавливает ограничения для Starshield, которым пользуется Украина. Эту систему контролирует правительство США, а не компания SpaceX.

По данным Reuters, приказ об ограничении Starshield для Украины отдал Белый дом.

16 октября президент США Трамп заявил, что Вашингтон не причастен к замедлению работы "военного пакета" спутниковой связи Starlink (Starshield) для украинских военных.

19 октября Зеленский сообщил, что на различных участках фронта украинские военные средства, оснащенные системой Starlink, перестают функционировать при скорости 130–161 километр в час.

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