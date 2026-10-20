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Новости Заявления Рубио США приостановили помощь и обмен разведданными
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Рубио возмутился заявлениями о гибели украинцев из-за недостатка разведданных США: "Это просто неправда"

Государственный секретарь США Марко Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио отверг обвинения в том, что из-за ограничений на обмен разведданными с Украиной гибнут мирные жители. Он назвал их ложными и "скандальными", а проблемы с предупреждениями о российских ударах 13 и 18 октября имели "технический характер".

Об этом сообщает Sky News, передает Цензор.НЕТ.

Заявление Рубио

"Я видел, как один из представителей украинского правительства заявил, что люди в Украине гибнут из-за того, что США отказывают им в предоставлении информации. Это скандально. Это возмутительно. Это просто неправда. Это не соответствует действительности", — сказал госсекретарь.

Он пояснил, что речь идет о российских атаках 13 и 18 октября. По его словам, США в настоящее время изучают, в чем заключалась проблема с предупреждениями.

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Версия Рубио о "технической проблеме"

"То, что были проблемы с идентификацией — возможно, это была внутренняя проблема, связанная с их способностью принимать предоставленную информацию, систематизировать ее и реагировать на нее, — это вполне возможно. Но мы это изучаем. Насколько мы понимаем, то, что произошло 13-го и 18-го, было технической проблемой", — заявил Рубио.

По его словам, США продолжают предоставлять Украине информацию о воздушных угрозах "как и всегда".

"Это не было следствием какой-либо директивы США об отказе от предупреждения о ударе. И сейчас мы предоставляем им такие же предупреждения, как и всегда", — подчеркнул он.

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Что этому предшествовало?

  • Ранее президент Зеленский заявил, что разведданные от США были заблокированы в течение определенного времени.
  • Позже он сказал, что после блокировки в течение "определенного времени" США возобновили обмен разведывательными данными.
  • 19 октября Зеленский заявил о задержках в "отдельных видах жизненно необходимых поставок" на уровне Министерства обороны США и о "политических договоренностях, которые не выполнены на рабочем уровне".

Автор: 

разведка (4340) США (30804) внешняя разведка (434) Рубио Марко (512) война в Украине (9432)
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Топ комментарии
+38
А те шо ви після Байдена не допомагаєте Україні - тільки за гроші - теж неправда?
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20.10.2026 18:52 Ответить
+25
О американці вже знайшли " невеличкий привід" офіційно бикувати в сторону України.
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20.10.2026 18:50 Ответить
+23
Перепрошую, а "технічний характер" часом не цей?
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20.10.2026 18:52 Ответить

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