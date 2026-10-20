Рубио возмутился заявлениями о гибели украинцев из-за недостатка разведданных США: "Это просто неправда"

Госсекретарь США Марко Рубио отверг обвинения в том, что из-за ограничений на обмен разведданными с Украиной гибнут мирные жители. Он назвал их ложными и "скандальными", а проблемы с предупреждениями о российских ударах 13 и 18 октября имели "технический характер".

Об этом сообщает Sky News, передает Цензор.НЕТ.

Заявление Рубио

"Я видел, как один из представителей украинского правительства заявил, что люди в Украине гибнут из-за того, что США отказывают им в предоставлении информации. Это скандально. Это возмутительно. Это просто неправда. Это не соответствует действительности", — сказал госсекретарь.

Он пояснил, что речь идет о российских атаках 13 и 18 октября. По его словам, США в настоящее время изучают, в чем заключалась проблема с предупреждениями.

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Версия Рубио о "технической проблеме"

"То, что были проблемы с идентификацией — возможно, это была внутренняя проблема, связанная с их способностью принимать предоставленную информацию, систематизировать ее и реагировать на нее, — это вполне возможно. Но мы это изучаем. Насколько мы понимаем, то, что произошло 13-го и 18-го, было технической проблемой", — заявил Рубио.

По его словам, США продолжают предоставлять Украине информацию о воздушных угрозах "как и всегда".

"Это не было следствием какой-либо директивы США об отказе от предупреждения о ударе. И сейчас мы предоставляем им такие же предупреждения, как и всегда", — подчеркнул он.

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