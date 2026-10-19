Рубио о приостановке обмена разведданными с Украиной: "Никакой паузы не было"

Госсекретарь США Марко Рубиоопроверг информацию о приостановке обмена разведданными с Украиной, о которой заявлял Владимир Зеленский, и призвал сосредоточиться на завершении войны.

Об этом он сказал в комментарии журналистам, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Так, его попросили прокомментировать слова Зеленского о том, что СШАприостанавливали, а затем возобновили обмен некоторыми разведывательными данными.

"Я не знаю, откуда он это берет и почему он говорит такие вещи прессе. Вам стоит спросить у него. Никакой паузы не было. Соединенные Штаты… но, опять же, то, на чем он должен сосредоточиться, и то, на чем мы хотим сосредоточиться, - это положить конец этой войне.

Вот на чём он должен сосредоточиться. Это то, на чем, по нашему мнению, должны сосредоточиться все, и это то, на чём мы хотим, чтобы сосредоточились россияне", - ответил госсекретарь США.

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Также Рубио отказался комментировать ситуацию с системой раннего предупреждения прошлой ночью.

По его словам, несколько ночей назад возникла проблема с программным обеспечением, которую изучало Европейское командование ВС США (EUCOM).

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Что этому предшествовало?

Ранее президент Зеленский заявил, что разведданные из США были заблокированы в течение определенного времени.

Позже он сказал, что после блокировки в течение "определенного времени" США возобновили обмен разведывательными данными.

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