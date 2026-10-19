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Новости США приостановили помощь и обмен разведданными
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Рубио о приостановке обмена разведданными с Украиной: "Никакой паузы не было"

Приостановка обмена разведданными: что говорит Рубио?

Госсекретарь США Марко Рубиоопроверг информацию о приостановке обмена разведданными с Украиной, о которой заявлял Владимир Зеленский, и призвал сосредоточиться на завершении войны.

Об этом он сказал в комментарии журналистам, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Так, его попросили прокомментировать слова Зеленского о том, что СШАприостанавливали, а затем возобновили обмен некоторыми разведывательными данными.

"Я не знаю, откуда он это берет и почему он говорит такие вещи прессе. Вам стоит спросить у него. Никакой паузы не было. Соединенные Штаты… но, опять же, то, на чем он должен сосредоточиться, и то, на чем мы хотим сосредоточиться, - это положить конец этой войне.

Вот на чём он должен сосредоточиться. Это то, на чем, по нашему мнению, должны сосредоточиться все, и это то, на чём мы хотим, чтобы сосредоточились россияне", - ответил госсекретарь США.

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Также Рубио отказался комментировать ситуацию с системой раннего предупреждения прошлой ночью.

По его словам, несколько ночей назад возникла проблема с программным обеспечением, которую изучало Европейское командование ВС США (EUCOM).

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Что этому предшествовало?

  • Ранее президент Зеленский заявил, что разведданные из США были заблокированы в течение определенного времени.
  • Позже он сказал, что после блокировки в течение "определенного времени" США возобновили обмен разведывательными данными.

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Автор: 

Зеленский Владимир (26258) разведка (4340) США (30791) Рубио Марко (508)
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Топ комментарии
+5
Клеїть дурня....нічого, скоро 3 листопада
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19.10.2026 09:26 Ответить
+4
Бачиш сусліка? Ні! А він є. Так само і з розвідданими.
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19.10.2026 09:21 Ответить
+2
Особисто я не вірю ні Рубіо, ні Голобородько. Що перший, що другий не раз попадалися на брехні. Але за події в Україні має відповідати не Рубіо, а Голобородько, то ж всі питання до нього.
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19.10.2026 09:59 Ответить

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