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Новини США призупинили передачу розвідданих в Україну
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Рубіо про призупинення обміну розвідданими з Україною: "Ніякої паузи не було"

Призупинення розвідданих: що каже Рубіо?

Держсекретар США Марко Рубіо заперечив призупинення обміну розвідданими з Україною, про яке заявляв Володимир Зеленський, і закликав зосередитися на завершенні війни.

Про це він сказав у коментарі журналістам, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Так, його попросили прокоментувати слова Зеленського про те, що США призупиняли, а потім відновили обмін деякими розвідувальними даними.

"Я не знаю, звідки він це бере і чому він говорить такі речі пресі. Вам варто запитати його. Ніякої паузи не було. Сполучені Штати… але знову ж таки, те, на чому він має зосередитися, і те, на чому ми хочемо зосередитися, - це покласти край цій війні.

Ось на чому він має бути зосереджений. Це те, на чому, на нашу думку, мають бути зосереджені всі, і це те, на чому ми хочемо, щоб були зосереджені росіяни", - відповів держсекретар США.

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Також Рубіо відмовився коментувати ситуацію із системою раннього попередження минулої ночі.

За його словами, кілька ночей тому виникла проблема з програмним забезпеченням, яку вивчало Європейське командування ЗС США (EUCOM).

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Що передувало?

  • Раніше президент Зеленський заявив, що розвіддані від США були заблоковані протягом певного часу.
  • Пізніше він сказав, що що після блокування протягом "певного часу" США відновили обмін розвідувальними даними.

Також читайте: Зеленський заявив про готовність балотуватиметься на другий термін, якщо вибори відбудуться під час війни: "Це мій обов’язок"

Автор: 

Зеленський Володимир (27414) розвідка (3961) США (22964) Рубіо Марко (508)
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Топ коментарі
+5
Клеїть дурня....нічого, скоро 3 листопада
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19.10.2026 09:26 Відповісти
+4
Бачиш сусліка? Ні! А він є. Так само і з розвідданими.
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19.10.2026 09:21 Відповісти
+2
Особисто я не вірю ні Рубіо, ні Голобородько. Що перший, що другий не раз попадалися на брехні. Але за події в Україні має відповідати не Рубіо, а Голобородько, то ж всі питання до нього.
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19.10.2026 09:59 Відповісти

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