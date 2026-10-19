Рубіо про призупинення обміну розвідданими з Україною: "Ніякої паузи не було"
Держсекретар США Марко Рубіо заперечив призупинення обміну розвідданими з Україною, про яке заявляв Володимир Зеленський, і закликав зосередитися на завершенні війни.
Про це він сказав у коментарі журналістам, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Так, його попросили прокоментувати слова Зеленського про те, що США призупиняли, а потім відновили обмін деякими розвідувальними даними.
"Я не знаю, звідки він це бере і чому він говорить такі речі пресі. Вам варто запитати його. Ніякої паузи не було. Сполучені Штати… але знову ж таки, те, на чому він має зосередитися, і те, на чому ми хочемо зосередитися, - це покласти край цій війні.
Ось на чому він має бути зосереджений. Це те, на чому, на нашу думку, мають бути зосереджені всі, і це те, на чому ми хочемо, щоб були зосереджені росіяни", - відповів держсекретар США.
Також Рубіо відмовився коментувати ситуацію із системою раннього попередження минулої ночі.
За його словами, кілька ночей тому виникла проблема з програмним забезпеченням, яку вивчало Європейське командування ЗС США (EUCOM).
Що передувало?
- Раніше президент Зеленський заявив, що розвіддані від США були заблоковані протягом певного часу.
- Пізніше він сказав, що що після блокування протягом "певного часу" США відновили обмін розвідувальними даними.
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