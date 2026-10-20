Рубіо обурився заявами про загибель українців через брак розвідданих США: "Це просто неправда"
Держсекретар США Марко Рубіо відкинув звинувачення, що через обмеження обміну розвідданими з Україною гинуть мирні жителі. Він назвав їх неправдивими й "скандальними", а проблеми з попередженнями про російські удари 13 і 18 жовтня мали "технічний характер".
Про це повідомляє Sky News, інформує Цензор.НЕТ.
Заява Рубіо
"Я бачив, як хтось із представників українського уряду заявив, що люди в Україні гинуть через те, що США відмовляють їм у наданні інформації. Це скандально. Це обурливо. Це просто неправда. Це не відповідає дійсності", — сказав держсекретар.
Він пояснив, що йдеться про російські атаки 13 та 18 жовтня. За його словами, США наразі вивчають, у чому полягала проблема з попередженнями.
Версія Рубіо про "технічну проблему"
"Те, що були проблеми з ідентифікацією — можливо, це була внутрішня проблема, пов'язана з їхньою здатністю приймати надану інформацію, систематизувати її та реагувати на неї, — це цілком можливо. Але ми це вивчаємо. Наскільки ми розуміємо, те, що сталося 13-го та 18-го, було технічною проблемою", — заявив Рубіо.
За його словами, США продовжують надавати Україні інформацію про повітряні загрози "як і завжди".
"Це не було наслідком жодної директиви США щодо відмови від попередження про удар. І зараз ми надаємо їм такі самі попередження, як і завжди", — наголосив він.
Що передувало?
- Раніше президент Зеленський заявив, що розвіддані від США були заблоковані протягом певного часу.
- Пізніше він сказав, що після блокування протягом "певного часу" США відновили обмін розвідувальними даними.
- Зеленський 19 жовтня заявив про затримки в "окремих типах життєво необхідного постачання" на рівні Міністерства війни США та про "політичні домовленості, які не виконані на робочому рівні".
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