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Новини Заяви Рубіо США призупинили передачу розвідданих в Україну
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Рубіо обурився заявами про загибель українців через брак розвідданих США: "Це просто неправда"

Державний секретар США Марко Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо відкинув звинувачення, що через обмеження обміну розвідданими з Україною гинуть мирні жителі. Він назвав їх неправдивими й "скандальними", а проблеми з попередженнями про російські удари 13 і 18 жовтня мали "технічний характер".

Про це повідомляє Sky News, інформує Цензор.НЕТ.

Заява Рубіо

"Я бачив, як хтось із представників українського уряду заявив, що люди в Україні гинуть через те, що США відмовляють їм у наданні інформації. Це скандально. Це обурливо. Це просто неправда. Це не відповідає дійсності", — сказав держсекретар.

Він пояснив, що йдеться про російські атаки 13 та 18 жовтня. За його словами, США наразі вивчають, у чому полягала проблема з попередженнями.

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Версія Рубіо про "технічну проблему"

"Те, що були проблеми з ідентифікацією — можливо, це була внутрішня проблема, пов'язана з їхньою здатністю приймати надану інформацію, систематизувати її та реагувати на неї, — це цілком можливо. Але ми це вивчаємо. Наскільки ми розуміємо, те, що сталося 13-го та 18-го, було технічною проблемою", — заявив Рубіо.

За його словами, США продовжують надавати Україні інформацію про повітряні загрози "як і завжди".

"Це не було наслідком жодної директиви США щодо відмови від попередження про удар. І зараз ми надаємо їм такі самі попередження, як і завжди", — наголосив він.

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Що передувало?

  • Раніше президент Зеленський заявив, що розвіддані від США були заблоковані протягом певного часу.
  • Пізніше він сказав, що після блокування протягом "певного часу" США відновили обмін розвідувальними даними.
  • Зеленський 19 жовтня заявив про затримки в "окремих типах життєво необхідного постачання" на рівні Міністерства війни США та про "політичні домовленості, які не виконані на робочому рівні".

Автор: 

розвідка (3961) США (22979) зовнішня розвідка (510) Рубіо Марко (512) війна в Україні (9481)
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Топ коментарі
+38
А те шо ви після Байдена не допомагаєте Україні - тільки за гроші - теж неправда?
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20.10.2026 18:52 Відповісти
+25
О американці вже знайшли " невеличкий привід" офіційно бикувати в сторону України.
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20.10.2026 18:50 Відповісти
+23
Перепрошую, а "технічний характер" часом не цей?
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20.10.2026 18:52 Відповісти

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