Гегсет про обмеження Starshield для України: Пентагон не віддавав жодних розпоряджень

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Вашингтон не відключав Україні супутниковий зв’язок Starlink (військовий пакет Starshield) і не віддавав жодних розпоряджень щодо цього, а рішення ухвалює компанія Ілона Маска Space X. Він також заявив, що американські військові також мають отримати ракети-перехоплювачі в максимально можливій кількості.

Про це Гегсет сказав журналістам у вівторок, 20 жовтня, передає Цензор.НЕТ.

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Що каже Пентагон

Гегсет відкинув звинувачення в обмеженні роботи супутникового інтернету в Україні.

"Ми нічого не відкликали. Є умови надання послуг, яких зрештою необхідно дотримуватися. Starlink має право самостійно ухвалювати такі рішення", — сказав він.

Які саме умови має виконати Україна, міністр не пояснив.

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За його словами, зі свого боку США нічого не змінювали: "Ми не відключали Starshield для України. Але з нашого погляду нічого не змінилося. Ми не віддавали жодних розпоряджень чи вказівок із цього приводу".

Перехоплювачі Patriot й допомога України

Гегсет також заявив, що США "жодним чином не змінювали" позиції щодо України.

"Але, звісно, коли йдеться про такі засоби, як ракети-перехоплювачі, ми хочемо гарантувати, що наші військові також матимуть їх у максимально можливій кількості. І президент Зеленський про це знає", — сказав він.

Україна, за його словами, доклала героїчних зусиль і отримала величезну кількість допомоги, настільки велику, що за попередньої адміністрації запаси озброєння США "фактично спорожніли".

"Ми, звісно, бажаємо українцям успіху", — додав Гегсет.

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Обмеження у роботі Starlink в Україні

14 жовтня волонтер та колишній радник міністра оборони Сергій Стерненко заявив, що вночі SpaceX обмежив роботу терміналів Starlink для українських військових. Через це, за його словами, було "зірвано низку важливих місій". Обмеження встановлено на передачу даних залежно від швидкості БпЛА, які використовують Starlink.

Згодом цю інформацію підтвердив Сергій Бескрестнов (Флеш). За його словами, обмеження також можуть ускладнити використання дронів-перехоплювачів реактивних шахедів.

Підрозділи 7-го корпусу ДШВ також заявили, що почали фіксувати проблеми зі зв’язком Starlink на Гуляйпільському напрямку сьогодні вночі. Йдеться про пакет Starshield - так званий військовий пакет, який раніше не мав обмежень швидкості передачі даних.

Пізніше ексміністр оборони Михайло Федоров заявив, що роботу мережі відновлюють на швидкості до 160 км/год.

Водночас Ілон Маск заявив, що не він визначає обмеження для Starshield, яким користується Україна. Цю систему контролює уряд США, а не компанія SpaceX.

За даними Reuters, наказ про обмеження Starshield для України дав Білий дім.

16 жовтня президент США Трамп заявив, що Вашингтон не причетний до уповільнення роботи "військового пакету" супутникового зв’язку Starlink (Starshield) для українських військових.

19 жовтня Зеленський повідомив, що на різних ділянках фронту українські військові засоби, обладнані системою Starlink, перестають функціонувати на швидкості 130–161 кілометр на годину.

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