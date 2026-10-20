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Хегсет об ограничениях Starshield для Украины: Пентагон не отдавал никаких распоряжений

Министр обороны США Пит Хегсет

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Вашингтон не отключал Украине спутниковую связь Starlink (военный пакет Starshield) и не отдавал никаких распоряжений по этому поводу, а решение принимает компания Илона Маска Space X. Он также заявил, что американские военные должны получить ракеты-перехватчики в максимально возможном количестве.

Об этом Хегсет сообщил журналистам во вторник, 20 октября, передает Цензор.НЕТ.

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Что говорит Пентагон

Хегсет отверг обвинения в ограничении работы спутникового интернета в Украине.

"Мы ничего не отзывали. Существуют условия предоставления услуг, которые, в конечном счете, необходимо соблюдать. Starlink имеет право самостоятельно принимать такие решения", — сказал он.

Какие именно условия должна выполнить Украина, министр не пояснил.

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По его словам, со своей стороны США ничего не меняли: "Мы не отключали Starshield для Украины. Но с нашей точки зрения ничего не изменилось. Мы не отдавали никаких распоряжений или указаний по этому поводу".

Перехватчики Patriot и помощь Украине

Хегсет также заявил, что США "никоим образом не меняли" свою позицию в отношении Украины.

"Но, конечно, когда речь идет о таких средствах, как ракеты-перехватчики, мы хотим гарантировать, что наши военные также будут иметь их в максимально возможном количестве. И президент Зеленский об этом знает", — сказал он.

Украина, по его словам, приложила героические усилия и получила огромное количество помощи, настолько большое, что при предыдущей администрации запасы вооружения США "фактически опустели".

"Мы, конечно, желаем украинцам успеха", — добавил Хегсет.

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Ограничения в работе Starlink в Украине

  • 14 октября волонтер и бывший советник министра обороны Сергей Стерненко заявил, что ночью SpaceX ограничил работу терминалов Starlink для украинских военных. Из-за этого, по его словам, был "сорван ряд важных миссий". Ограничение установлено на передачу данных в зависимости от скорости БПЛА, использующих Starlink.
  • Впоследствии эту информацию подтвердил Сергей Бескрестнов (Флеш). По его словам, ограничения также могут затруднить использование дронов-перехватчиков реактивных шахидов.
  • Подразделения 7-го корпуса ДШВ также заявили, что сегодня ночью начали фиксировать проблемы со связью Starlink на Гуляйпольском направлении. Речь идет о пакете Starshield — так называемом военном пакете, который ранее не имел ограничений по скорости передачи данных.
  • Позже экс-министр обороны Михаил Федоров заявил, что работу сети восстанавливают со скоростью до 160 км/ч.
  • В то же время Илон Маск заявил, что не он устанавливает ограничения для Starshield, которым пользуется Украина. Эту систему контролирует правительство США, а не компания SpaceX.
  • По данным Reuters, приказ об ограничении Starshield для Украины отдал Белый дом.
  • 16 октября президент США Трамп заявил, что Вашингтон не причастен к замедлению работы "военного пакета" спутниковой связи Starlink (Starshield) для украинских военных.
  • 19 октября Зеленский сообщил, что на различных участках фронта украинские военные средства, оснащенные системой Starlink, перестают функционировать при скорости 130–161 километр в час.

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