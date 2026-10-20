Хегсет об ограничениях Starshield для Украины: Пентагон не отдавал никаких распоряжений

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Вашингтон не отключал Украине спутниковую связь Starlink (военный пакет Starshield) и не отдавал никаких распоряжений по этому поводу, а решение принимает компания Илона Маска Space X. Он также заявил, что американские военные должны получить ракеты-перехватчики в максимально возможном количестве.

Об этом Хегсет сообщил журналистам во вторник, 20 октября, передает Цензор.НЕТ.

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Что говорит Пентагон

Хегсет отверг обвинения в ограничении работы спутникового интернета в Украине.

"Мы ничего не отзывали. Существуют условия предоставления услуг, которые, в конечном счете, необходимо соблюдать. Starlink имеет право самостоятельно принимать такие решения", — сказал он.

Какие именно условия должна выполнить Украина, министр не пояснил.

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По его словам, со своей стороны США ничего не меняли: "Мы не отключали Starshield для Украины. Но с нашей точки зрения ничего не изменилось. Мы не отдавали никаких распоряжений или указаний по этому поводу".

Перехватчики Patriot и помощь Украине

Хегсет также заявил, что США "никоим образом не меняли" свою позицию в отношении Украины.

"Но, конечно, когда речь идет о таких средствах, как ракеты-перехватчики, мы хотим гарантировать, что наши военные также будут иметь их в максимально возможном количестве. И президент Зеленский об этом знает", — сказал он.

Украина, по его словам, приложила героические усилия и получила огромное количество помощи, настолько большое, что при предыдущей администрации запасы вооружения США "фактически опустели".

"Мы, конечно, желаем украинцам успеха", — добавил Хегсет.

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Ограничения в работе Starlink в Украине

14 октября волонтер и бывший советник министра обороны Сергей Стерненко заявил, что ночью SpaceX ограничил работу терминалов Starlink для украинских военных. Из-за этого, по его словам, был "сорван ряд важных миссий". Ограничение установлено на передачу данных в зависимости от скорости БПЛА, использующих Starlink.

Впоследствии эту информацию подтвердил Сергей Бескрестнов (Флеш). По его словам, ограничения также могут затруднить использование дронов-перехватчиков реактивных шахидов.

Подразделения 7-го корпуса ДШВ также заявили, что сегодня ночью начали фиксировать проблемы со связью Starlink на Гуляйпольском направлении. Речь идет о пакете Starshield — так называемом военном пакете, который ранее не имел ограничений по скорости передачи данных.

Позже экс-министр обороны Михаил Федоров заявил, что работу сети восстанавливают со скоростью до 160 км/ч.

В то же время Илон Маск заявил, что не он устанавливает ограничения для Starshield, которым пользуется Украина. Эту систему контролирует правительство США, а не компания SpaceX.

По данным Reuters, приказ об ограничении Starshield для Украины отдал Белый дом.

16 октября президент США Трамп заявил, что Вашингтон не причастен к замедлению работы "военного пакета" спутниковой связи Starlink (Starshield) для украинских военных.

19 октября Зеленский сообщил, что на различных участках фронта украинские военные средства, оснащенные системой Starlink, перестают функционировать при скорости 130–161 километр в час.

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