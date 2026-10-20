Сенатор США Кунс требует от SpaceX объяснить ограничения Starlink в Украине

Сенатор-демократ США Крис Кунс обратился к компании SpaceX Илона Маска с требованием объяснить, кто принял решение ограничить работу спутниковых систем Starlink и Starshield в Украине и по каким причинам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Кунс написал в Х.

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Он заявил, что такие ограничения создают дополнительные угрозы для украинцев и ослабляют обороноспособность страны.

"Поскольку Трамп продолжает склоняться перед Путиным, он подвергает Украину еще большей опасности в ее борьбе за свободу, ограничивая доступ к технологии, которую Украина использует для перехвата российских ракетных атак, подвергая опасности бесчисленные украинские жизни и подрывая способность Украины защищать себя.

Мы требуем от SpaceX ответов на вопросы о том, кто приказал ввести эти ограничения и почему", — заявил Кунс.

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Ограничения в работе Starlink в Украине

14 октября волонтер и бывший советник министра обороны Сергей Стерненко заявил, что ночью SpaceX ограничил работу терминалов Starlink для украинских военных. Из-за этого, по его словам, был "сорван ряд важных миссий". Ограничения установлены на передачу данных в зависимости от скорости БПЛА, использующих Starlink.

Впоследствии эту информацию подтвердил Сергей Бескрестнов (Флеш). По его словам, ограничения также могут затруднить использование дронов-перехватчиков реактивных шахидов.

Подразделения 7-го корпуса ДШВ также заявили, что сегодня ночью начали фиксировать проблемы со связью Starlink на Гуляйпольском направлении. Речь идет о пакете Starshield — так называемом военном пакете, который ранее не имел ограничений по скорости передачи данных.

Позже экс-министр обороны Михаил Федоров заявил, что работу сети восстанавливают со скоростью до 160 км/ч.

В то же время Илон Маск заявил, что не он устанавливает ограничения для Starshield, которым пользуется Украина. Эту систему контролирует правительство США, а не компания SpaceX.

По данным Reuters,приказ об ограничении Starshield для Украины отдал Белый дом.

16 октября президент США Трамп заявил, что Вашингтон не причастен к замедлению работы "военного пакета" спутниковой связи Starlink (Starshield) для украинских военных.

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