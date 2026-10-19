Германия не подтверждает информацию об ограничении Starlink для Украины

Федеральное правительство Германии не располагает подтвержденными данными об ограничениях на работу спутниковой связи Starlink для украинских военных. В то же время в Берлине предполагают, что эти ограничения уже могли быть сняты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил пресс-секретарь федерального правительства Германии Штефан Корнелиус на правительственной пресс-конференции в Берлине, передает Укринформ.

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В Берлине пока не подтверждают ограничения Starlink

Корнелиус сообщил, что немецкое правительство ознакомилось с сообщениями о возможных ограничениях работы Starlink для Сил обороны Украины. Однако собственной подтвержденной информации по этому вопросу у Берлина нет.

"Насколько известно, ограничения на данный момент уже должны были быть сняты. Именно из этого мы сейчас и должны исходить", — отметил пресс-секретарь.

Во время пресс-конференции также обсудили возможную причастность американского предпринимателя Илона Маска к ограничению работы спутниковой связи в Украине.

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Бундесвер использует собственные спутниковые сети

Представитель Министерства обороны Германии Митко Мюллер рассказал, что Бундесвер преимущественно использует собственные спутниковые сети. Для связи между воинскими подразделениями также задействуют другие возможности через внешних подрядчиков.

"Мы используем спутниковые решения, которые в основном опираются на собственные спутниковые сети", — пояснил Мюллер.

По его словам, собственные средства связи Бундесвера используют технологии шифрования и могут работать автономно. В то же время представитель Минобороны отказался уточнять, какие именно системы применяются для отдельных военных задач.

На вопрос журналиста, использует ли Бундесвер Starlink, Мюллер ответил: "Я не говорил, что среди них есть Starlink".

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что скорость работы Starlink в Украине ограничена до 161 км/ч. По его словам, это делает невозможным использование системы на перехватчиках реактивных "Шахедов".

Ограничения в работе Starlink в Украине

14 октября волонтер и бывший советник министра обороны Сергей Стерненко заявил, что ночью SpaceX ограничила работу терминалов Starlink для украинских военных. Из-за этого, по его словам, был "сорван ряд важных миссий". Ограничение установлено на передачу данных в зависимости от скорости БПЛА, использующих Starlink.

Впоследствии эту информацию подтвердил Сергей Бескрестнов (Флеш). По его словам, ограничения также могут затруднить использование дронов-перехватчиков реактивных шахидов.

Подразделения 7-го корпуса ДШВ также заявили, что сегодня ночью начали фиксировать проблемы со связью Starlink на Гуляйпольском направлении. Речь идет о пакете Starshield — так называемом военном пакете, который ранее не имел ограничений по скорости передачи данных.

Позже экс-министр обороны Михаил Федоров заявил, что работу сети восстанавливают со скоростью до 160 км/ч.

В то же время Илон Маск заявил, что не он устанавливает ограничения для Starshield, которым пользуется Украина. Эту систему контролирует правительство США, а не компания SpaceX.

По данным Reuters, приказ об ограничении Starshield для Украины отдал Белый дом.

16 октября президент США Трамп заявил, что Вашингтон не причастен к замедлению работы "военного пакета" спутниковой связи Starlink (Starshield) для украинских военных.

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