Німеччина не підтверджує інформації про обмеження Starlink для України

Федеральний уряд Німеччини не має підтверджених даних про обмеження роботи супутникового зв’язку Starlink для українських військових. Водночас у Берліні припускають, що ці обмеження вже могли скасувати.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив речник федерального уряду Німеччини Штефан Корнеліус на урядовій пресконференції в Берліні, передає Укрінформ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

У Берліні поки не підтверджують обмеження Starlink

Корнеліус повідомив, що німецький уряд ознайомився з повідомленнями про можливі обмеження роботи Starlink для Сил оборони України. Однак власної підтвердженої інформації з цього питання Берлін не має.

"Наскільки відомо, обмеження наразі вже мали бути скасовані. Саме з цього ми зараз маємо виходити", — зазначив речник.

Під час пресконференції також обговорили можливу причетність американського підприємця Ілона Маска до обмеження роботи супутникового зв’язку в Україні.

Також читайте: Європа створює власний аналог Starlink без залежності від Ілона Маска, - Financial Times

Бундесвер використовує власні супутникові мережі

Представник Міністерства оборони Німеччини Мітко Мюллер розповів, що Бундесвер переважно використовує власні супутникові мережі. Для зв’язку між військовими підрозділами також залучають інші можливості через зовнішніх підрядників.

"Ми використовуємо супутникові рішення, які здебільшого спираються на власні супутникові мережі", — пояснив Мюллер.

За його словами, власні засоби зв’язку Бундесверу використовують технології шифрування та можуть працювати автономно. Водночас представник Міноборони відмовився уточнювати, які саме системи застосовують для окремих військових завдань.

На запитання журналіста, чи використовує Бундесвер Starlink, Мюллер відповів: "Я не казав, що серед них є Starlink".

Читайте: У Болгарії видали ордери на арешт двох німців через підпал восьми антен Starlink

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що швидкість роботи Starlink в Україні обмежується до 161 км/год. За його словами, це унеможливлює використання системи на перехоплювачах реактивних "Шахедів".

Обмеження у роботі Starlink в Україні

14 жовтня волонтер та колишній радник міністра оборони Сергій Стерненко заявив, що вночі SpaceX обмежив роботу терміналів Starlink для українських військових. Через це, за його словами, було "зірвано низку важливих місій". Обмеження встановлено на передачу даних залежно від швидкості БпЛА, які використовують Starlink.

Згодом цю інформацію підтвердив Сергій Бескрестнов (Флеш). За його словами, обмеження також можуть ускладнити використання дронів-перехоплювачів реактивних шахедів.

Підрозділи 7-го корпусу ДШВ також заявили, що почали фіксувати проблеми зі зв’язком Starlink на Гуляйпільському напрямку сьогодні вночі. Йдеться про пакет Starshield — так званий військовий пакет, який раніше не мав обмежень швидкості передачі даних.

Пізніше ексміністр оборони Михайло Федоров заявив, що роботу мережі відновлюють на швидкості до 160 км/год.

Водночас Ілон Маск заявив, що не він визначає обмеження для Starshield, яким користується Україна. Цю систему контролює уряд США, а не компанія SpaceX.

За даними Reuters, наказ про обмеження Starshield для України дав Білий дім.

16 жовтня президент США Трамп заявив, що Вашингтон не причетний до уповільнення роботи "військового пакету" супутникового зв’язку Starlink (Starshield) для українських військових.

Читайте також: Маск особисто запропонував Трампу обмежити роботу Starlink для України, - The Telegraph