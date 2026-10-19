У Болгарії видали ордери на арешт двох німців через підпал восьми антен Starlink
У Болгарії видали європейські ордери на арешт двох громадян Німеччини, яких підозрюють у підпалі восьми антен Starlink поблизу Софії. За даними слідства, інцидент стався 9 жовтня, а підозрювані залишили країну через кілька годин після ймовірного підпалу.
Про це пише Цензор.НЕТ з посиланням на німецьке агентство dpa.
Підозрюваним загрожує до 12 років ув’язнення
За інформацією представниці суду в Софії, болгарська прокуратура звернулася з клопотанням про видачу ордерів на арешт двох 19-річних німців. Відповідно до німецького законодавства про захист персональних даних їх називають ініціалами С. І. та Т. Б.
За даними слідства, 9 жовтня вони нібито підпалили вісім антен Starlink на об’єкті в Плані, що на південь від Софії. До Болгарії чоловіки прибули із Сербії через пункт пропуску Калотина на автомобілі з німецькими номерними знаками. Через кілька годин вони виїхали з країни.
14 жовтня болгарська прокуратура заочно висунула обом підозрюваним обвинувачення. За інкримінований злочин їм загрожує від трьох до 12 років позбавлення волі. Двоє адвокатів захисту планують оскаржити це рішення.
Болгарські ЗМІ також повідомляли, що підозрюваних нібито затримали в Болгарії. Водночас не виключається, що вони можуть бути пов’язані з більшою диверсійною групою, учасників якої підозрюють у нападі на наземну станцію Starlink у Польщі.
У Болгарії попередили про загрозу нових диверсій
Голова Державного агентства національної безпеки Болгарії Пламен Тончев вважає, що пожежа на об’єкті Starlink поблизу Софії була диверсією.
Виступаючи в болгарському парламенті, він попередив про можливість нових подібних випадків.
"Не можна виключати подібних актів диверсії в майбутньому", — заявив Тончев.
- Раніше повідомлялося, що Європа планує створити власний аналог Starlink без залежності від Ілона Маска.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль