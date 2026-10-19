В Болгарии выданы ордера на арест двух немцев в связи с поджогом восьми антенн Starlink

В Болгарии выдали европейские ордера на арест двух граждан Германии, которых подозревают в поджоге восьми антенн Starlink недалеко от Софии. По данным следствия, инцидент произошел 9 октября, а подозреваемые покинули страну через несколько часов после предполагаемого поджога.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на немецкое агентство dpa.

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Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы

По информации представительницы суда в Софии, болгарская прокуратура обратилась с ходатайством о выдаче ордеров на арест двух 19-летних немцев. В соответствии с немецким законодательством о защите персональных данных их называют инициалами С. И. и Т. Б.

По данным следствия, 9 октября они якобы подожгли восемь антенн Starlink на объекте в Плане, что к югу от Софии. В Болгарию мужчины прибыли из Сербии через пограничный пункт Калотина на автомобиле с немецкими номерными знаками. Через несколько часов они выехали из страны.

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14 октября болгарская прокуратура заочно предъявила обоим подозреваемым обвинение. За инкриминируемое преступление им грозит от трех до 12 лет лишения свободы. Два адвоката защиты планируют обжаловать это решение.

Болгарские СМИ также сообщали, что подозреваемых якобы задержали в Болгарии. В то же время не исключается, что они могут быть связаны с более крупной диверсионной группой, участников которой подозревают в нападении на наземную станцию Starlink в Польше.

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В Болгарии предупредили об угрозе новых диверсий

Глава Государственного агентства национальной безопасности Болгарии Пламен Тончев считает, что пожар на объекте Starlink вблизи Софии был диверсией.

Выступая в болгарском парламенте, он предупредил о возможности новых подобных случаев.

"Нельзя исключать подобных актов диверсии в будущем", — заявил Тончев.