Сенатор США Кунс вимагає від SpaceX пояснити обмеження Starlink в Україні

Сенатор-демократ США Кріс Кунс звернувся до компанії SpaceX Ілона Маска з вимогою пояснити, хто ухвалив рішення обмежити роботу супутникових систем Starlink і Starshield в Україні та з яких причин.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кунс написав у Х.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Він заявив, що такі обмеження створюють додаткові загрози для українців і послаблюють обороноздатність країни.

"Оскільки Трамп продовжує схилятися перед Путіним, він наражає Україну на ще більшу небезпеку в її боротьбі за свободу, обмежуючи доступ до технології, яку Україна використовує для перехоплення російських ракетних атак, наражаючи на небезпеку незліченні українські життя та підриваючи здатність України захищати себе.

Ми вимагаємо відповідей від SpaceX щодо того, хто наказав запровадити ці обмеження і чому", - заявив Кунс.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Німеччина не підтверджує інформації про обмеження Starlink для України

Обмеження у роботі Starlink в Україні

14 жовтня волонтер та колишній радник міністра оборони Сергій Стерненко заявив, що вночі SpaceX обмежив роботу терміналів Starlink для українських військових. Через це, за його словами, було "зірвано низку важливих місій". Обмеження встановлено на передачу даних залежно від швидкості БпЛА, які використовують Starlink.

Згодом цю інформацію підтвердив Сергій Бескрестнов (Флеш). За його словами, обмеження також можуть ускладнити використання дронів-перехоплювачів реактивних шахедів.

Підрозділи 7-го корпусу ДШВ також заявили, що почали фіксувати проблеми зі зв’язком Starlink на Гуляйпільському напрямку сьогодні вночі. Йдеться про пакет Starshield — так званий військовий пакет, який раніше не мав обмежень швидкості передачі даних.

Пізніше ексміністр оборони Михайло Федоров заявив, що роботу мережі відновлюють на швидкості до 160 км/год.

Водночас Ілон Маск заявив, що не він визначає обмеження для Starshield, яким користується Україна. Цю систему контролює уряд США, а не компанія SpaceX.

За даними Reuters, наказ про обмеження Starshield для України дав Білий дім.

16 жовтня президент США Трамп заявив, що Вашингтон не причетний до уповільнення роботи "військового пакету" супутникового зв’язку Starlink (Starshield) для українських військових.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Болгарії видали ордери на арешт двох німців через підпал восьми антен Starlink