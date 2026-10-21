Маск лично приказал ограничить работу Starlink в Украине после разговора с Трампом, - WSJ
Американский миллиардер и глава Space X Илон Маск лично отдал распоряжение ограничить работу Starlink для Украины. Из-за этого часть украинских ударных дронов и дронов-перехватчиков не могла выполнять задачи.
Об этом сообщает The Wall Street Journal, информирует Цензор.НЕТ.
Решение Маска
По данным издания, ограничения ввели 14 октября. Из-за них часть украинских ударных дронов и дронов-перехватчиков фактически лишилась возможности выполнять задачи.
Маск и Трамп, пишет WSJ, были недовольны украинскими ударами по российским нефтеперерабатывающим заводам, которые Трамп связывает с ростом цен на топливо в США накануне промежуточных выборов.
Согласно источникам издания, перед введением ограничений Маск общался по телефону с несколькими высокопоставленными чиновниками администрации США, в частности с главой Белого дома. Ограничения вызвали путаницу в Белом доме и напряженность в отношениях между Вашингтоном и Киевом.
Как пишет WSJ, после публичных жалоб Зеленского на работу Starlink в Белом доме начали неформально выяснять, кто отдал приказ. Представители SpaceX также обратились к администрации Трампа, чтобы согласовать общую позицию.
Что говорят Трамп и Белый дом
Трамп ранее заявил, что не знает, кто принял решение об ограничении Starlink: "Я не знаю, кто это был, но хотел бы это выяснить".
Министр обороны США Пит Хегсет опроверг, что США отключали Украину от спутниковой связи, и отметил, что Starlink имеет право самостоятельно принимать такие решения.
Ранее Маск писал в соцсетях, что Starshield принадлежит и подконтрольна правительству США, поэтому любые ограничения скорости или использования определяют американские военные или президент. Reuters сообщало, что приказ ограничить Starshield в Украине поступил из Белого дома.
Ограничения в работе Starlink в Украине
- 14 октября волонтер и бывший советник министра обороны Сергей Стерненко заявил, что ночью SpaceX ограничила работу терминалов Starlink для украинских военных. Из-за этого, по его словам, был "сорван ряд важных миссий". Ограничение установлено на передачу данных в зависимости от скорости БПЛА, использующих Starlink.
- Впоследствии эту информацию подтвердил Сергей Бескрестнов (Флеш). По его словам, ограничения также могут затруднить использование дронов-перехватчиков реактивных шахидов.
- Подразделения 7-го корпуса ДШВ также заявили, что сегодня ночью начали фиксировать проблемы со связью Starlink на Гуляйпольском направлении. Речь идет о пакете Starshield — так называемом военном пакете, который ранее не имел ограничений по скорости передачи данных.
- Позже экс-министр обороны Михаил Федоров заявил, что работу сети восстанавливают со скоростью до 160 км/ч.
- В то же время Илон Маск заявил, что не он устанавливает ограничения для Starshield, которым пользуется Украина. Эту систему контролирует правительство США, а не компания SpaceX.
- По данным Reuters,приказ об ограничении Starshield для Украины отдал Белый дом.
- 16 октября президент США Трамп заявил, что Вашингтон не причастен к замедлению работы "военного пакета" спутниковой связи Starlink (Starshield) для украинских военных.
- 19 октября Зеленский сообщил, что на различных участках фронта украинские военные средства, оснащенные системой Starlink, перестают функционировать при скорости 130–161 километр в час.
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Те,. що Трамп брехун вищоліглвий, але поруч з ним брещуть Венс, Бессеент, Рубіо, Маск, Хегсет... іже з ними...