Маск лично приказал ограничить работу Starlink в Украине после разговора с Трампом, - WSJ

Американский миллиардер и глава Space X Илон Маск лично отдал распоряжение ограничить работу Starlink для Украины. Из-за этого часть украинских ударных дронов и дронов-перехватчиков не могла выполнять задачи.

Об этом сообщает The Wall Street Journal, информирует Цензор.НЕТ.

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Решение Маска

По данным издания, ограничения ввели 14 октября. Из-за них часть украинских ударных дронов и дронов-перехватчиков фактически лишилась возможности выполнять задачи.

Маск и Трамп, пишет WSJ, были недовольны украинскими ударами по российским нефтеперерабатывающим заводам, которые Трамп связывает с ростом цен на топливо в США накануне промежуточных выборов.

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Согласно источникам издания, перед введением ограничений Маск общался по телефону с несколькими высокопоставленными чиновниками администрации США, в частности с главой Белого дома. Ограничения вызвали путаницу в Белом доме и напряженность в отношениях между Вашингтоном и Киевом.

Как пишет WSJ, после публичных жалоб Зеленского на работу Starlink в Белом доме начали неформально выяснять, кто отдал приказ. Представители SpaceX также обратились к администрации Трампа, чтобы согласовать общую позицию.

Что говорят Трамп и Белый дом

Трамп ранее заявил, что не знает, кто принял решение об ограничении Starlink: "Я не знаю, кто это был, но хотел бы это выяснить".

Министр обороны США Пит Хегсет опроверг, что США отключали Украину от спутниковой связи, и отметил, что Starlink имеет право самостоятельно принимать такие решения.

Ранее Маск писал в соцсетях, что Starshield принадлежит и подконтрольна правительству США, поэтому любые ограничения скорости или использования определяют американские военные или президент. Reuters сообщало, что приказ ограничить Starshield в Украине поступил из Белого дома.

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Ограничения в работе Starlink в Украине

14 октября волонтер и бывший советник министра обороны Сергей Стерненко заявил, что ночью SpaceX ограничила работу терминалов Starlink для украинских военных. Из-за этого, по его словам, был "сорван ряд важных миссий". Ограничение установлено на передачу данных в зависимости от скорости БПЛА, использующих Starlink.

Впоследствии эту информацию подтвердил Сергей Бескрестнов (Флеш). По его словам, ограничения также могут затруднить использование дронов-перехватчиков реактивных шахидов.

Подразделения 7-го корпуса ДШВ также заявили, что сегодня ночью начали фиксировать проблемы со связью Starlink на Гуляйпольском направлении. Речь идет о пакете Starshield — так называемом военном пакете, который ранее не имел ограничений по скорости передачи данных.

Позже экс-министр обороны Михаил Федоров заявил, что работу сети восстанавливают со скоростью до 160 км/ч.

В то же время Илон Маск заявил, что не он устанавливает ограничения для Starshield, которым пользуется Украина. Эту систему контролирует правительство США, а не компания SpaceX.

По данным Reuters,приказ об ограничении Starshield для Украины отдал Белый дом.

16 октября президент США Трамп заявил, что Вашингтон не причастен к замедлению работы "военного пакета" спутниковой связи Starlink (Starshield) для украинских военных.

19 октября Зеленский сообщил, что на различных участках фронта украинские военные средства, оснащенные системой Starlink, перестают функционировать при скорости 130–161 километр в час.

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