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Новости Старлинк Польша Украина Сбой в работе Starlink
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Маск лично приказал ограничить работу Starlink в Украине после разговора с Трампом, - WSJ

маск

Американский миллиардер и глава Space X Илон Маск лично отдал распоряжение ограничить работу Starlink для Украины. Из-за этого часть украинских ударных дронов и дронов-перехватчиков не могла выполнять задачи.

Об этом сообщает The Wall Street Journal, информирует Цензор.НЕТ.

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Решение Маска

По данным издания, ограничения ввели 14 октября. Из-за них часть украинских ударных дронов и дронов-перехватчиков фактически лишилась возможности выполнять задачи.

Маск и Трамп, пишет WSJ, были недовольны украинскими ударами по российским нефтеперерабатывающим заводам, которые Трамп связывает с ростом цен на топливо в США накануне промежуточных выборов.

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Согласно источникам издания, перед введением ограничений Маск общался по телефону с несколькими высокопоставленными чиновниками администрации США, в частности с главой Белого дома. Ограничения вызвали путаницу в Белом доме и напряженность в отношениях между Вашингтоном и Киевом.

Как пишет WSJ, после публичных жалоб Зеленского на работу Starlink в Белом доме начали неформально выяснять, кто отдал приказ. Представители SpaceX также обратились к администрации Трампа, чтобы согласовать общую позицию.

Что говорят Трамп и Белый дом

Трамп ранее заявил, что не знает, кто принял решение об ограничении Starlink: "Я не знаю, кто это был, но хотел бы это выяснить".

Министр обороны США Пит Хегсет опроверг, что США отключали Украину от спутниковой связи, и отметил, что Starlink имеет право самостоятельно принимать такие решения.

Ранее Маск писал в соцсетях, что Starshield принадлежит и подконтрольна правительству США, поэтому любые ограничения скорости или использования определяют американские военные или президент. Reuters сообщало, что приказ ограничить Starshield в Украине поступил из Белого дома.

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Ограничения в работе Starlink в Украине

  • 14 октября волонтер и бывший советник министра обороны Сергей Стерненко заявил, что ночью SpaceX ограничила работу терминалов Starlink для украинских военных. Из-за этого, по его словам, был "сорван ряд важных миссий". Ограничение установлено на передачу данных в зависимости от скорости БПЛА, использующих Starlink.
  • Впоследствии эту информацию подтвердил Сергей Бескрестнов (Флеш). По его словам, ограничения также могут затруднить использование дронов-перехватчиков реактивных шахидов.
  • Подразделения 7-го корпуса ДШВ также заявили, что сегодня ночью начали фиксировать проблемы со связью Starlink на Гуляйпольском направлении. Речь идет о пакете Starshield — так называемом военном пакете, который ранее не имел ограничений по скорости передачи данных.
  • Позже экс-министр обороны Михаил Федоров заявил, что работу сети восстанавливают со скоростью до 160 км/ч.
  • В то же время Илон Маск заявил, что не он устанавливает ограничения для Starshield, которым пользуется Украина. Эту систему контролирует правительство США, а не компания SpaceX.
  • По данным Reuters,приказ об ограничении Starshield для Украины отдал Белый дом.
  • 16 октября президент США Трамп заявил, что Вашингтон не причастен к замедлению работы "военного пакета" спутниковой связи Starlink (Starshield) для украинских военных.
  • 19 октября Зеленский сообщил, что на различных участках фронта украинские военные средства, оснащенные системой Starlink, перестают функционировать при скорости 130–161 километр в час.

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Автор: 

США (30791) Маск Илон (305) Трамп Дональд (8435) Starlink (268)
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Топ комментарии
+38
Такої брехливої адміністрації білого дому я не пригадаю, уже так десь років з 50, відколи я почав цікавитися політикою...
Те,. що Трамп брехун вищоліглвий, але поруч з ним брещуть Венс, Бессеент, Рубіо, Маск, Хегсет... іже з ними...
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21.10.2026 00:12 Ответить
+19
Неважливо хто конкретно з ******** високопоставлених ворогів України в США віддав наказ про Старлінк чи заборону передачі Києву розвідданих. Важливо, що ці ,,поважні,, люди обсираються зізнатись у цих діях. І хто вони після цього?
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21.10.2026 00:13 Ответить
+15
Готова кримінальна справа. Як мінімум, цивільний позов на пару мільярдів від родичів жертв.
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21.10.2026 00:15 Ответить

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