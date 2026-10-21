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Новости Мирные переговоры Встреча Виткоффа с Путиным Уиткофф о переговорах с россией
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Есть предпосылки для прекращения огня в Украине, переговоры в Осло были продуктивными, - Уиткофф

виткофф и путин

В российском Санкт-Петербурге началась встреча диктатора РФ Владимира Путина со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

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Заявления Уиткоффа о предпосылках прекращения огня и итогах встречи в Осло

"Есть предпосылки для того, чтобы прийти к прекращению огня в конфликте в Украине", — заявил Уиткофф на встрече с Путиным.

По словам спецпредставителя Трампа, переговоры в Осло были продуктивными.

Уиткофф также выразил надежду, что Путин рассмотрит возможность возобновления переговоров в формате Россия-США-Украина, на которых могли бы обсуждаться технические вопросы.

Кроме того, Уиткофф привез в Петербург документы, в которых изложены подходы к решению украинского вопроса. Об этом спецпосланник Трампа сообщил на встрече с Путиным.

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Что этому предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что 21 октября спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф отправится в Санкт-Петербург, где встретится с российским руководством.
  • По данным СМИ, Уиткофф предложит Путину провести трехсторонний саммит с Трампом и Зеленским.
  • 21 октября Уиткофф прибыл в Россию.

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Автор: 

путин владимир (22034) Стив Уиткофф (407)
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Топ комментарии
+10
Ми за мир, але вбивати мирних людей не перестанем.
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21.10.2026 12:21 Ответить
+6
Та не пи₴ди вітьков. Це лише твої вологі мрії. Обтікай.
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21.10.2026 12:22 Ответить
+6
Ще хтось вірить цьому ішаку?
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21.10.2026 12:31 Ответить

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