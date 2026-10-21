Есть предпосылки для прекращения огня в Украине, переговоры в Осло были продуктивными, - Уиткофф
В российском Санкт-Петербурге началась встреча диктатора РФ Владимира Путина со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
Заявления Уиткоффа о предпосылках прекращения огня и итогах встречи в Осло
"Есть предпосылки для того, чтобы прийти к прекращению огня в конфликте в Украине", — заявил Уиткофф на встрече с Путиным.
По словам спецпредставителя Трампа, переговоры в Осло были продуктивными.
Уиткофф также выразил надежду, что Путин рассмотрит возможность возобновления переговоров в формате Россия-США-Украина, на которых могли бы обсуждаться технические вопросы.
Кроме того, Уиткофф привез в Петербург документы, в которых изложены подходы к решению украинского вопроса. Об этом спецпосланник Трампа сообщил на встрече с Путиным.
Что этому предшествовало?
- Ранее сообщалось, что 21 октября спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф отправится в Санкт-Петербург, где встретится с российским руководством.
- По данным СМИ, Уиткофф предложит Путину провести трехсторонний саммит с Трампом и Зеленским.
- 21 октября Уиткофф прибыл в Россию.
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