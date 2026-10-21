Є передумови для припинення вогню в Україні, переговори в Осло були продуктивними, - Віткофф

У російському Санкт-Петербурзі розпочалась зустріч диктатора РФ Володимира Путіна із спецпредставником президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

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Заяви Віткоффа про передумови припинення вогню та підсумки зустрічі в Осло

"Є передумови для того, щоб прийти до припинення вогню у конфлікті в Україні",- заявив Віткофф на зустрічі з Путіним.

За словами спецпредставника Трампа, переговори в Осло були продуктивними.

Віткофф також висловив сподівання, що Путін розгляне можливість відновлення переговорів у форматі Росія-США-Україна, на яких могли б обговорюватися технічні питання.

Окрім того, Віткофф привіз до Петербурга документи, де викладено підходи щодо проблеми українського врегулювання. Про це спецпосланник Трампа повідомив на зустрічі з Путіним.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що 21 жовтня спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф вирушить до Санкт-Петербурга, де зустрінеться з російським керівництвом.

За даними ЗМІ, Віткофф запропонує Путіну тристоронній саміт із Трампом і Зеленським.

21 жовтня Віткофф прибув до Росії.

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