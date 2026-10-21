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Новини Мирні перемовини Зустріч Віткоффа з Путіним Віткофф про мирні переговори
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Є передумови для припинення вогню в Україні, переговори в Осло були продуктивними, - Віткофф

віткофф і путін

У російському Санкт-Петербурзі розпочалась зустріч диктатора РФ Володимира Путіна із спецпредставником президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

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Заяви Віткоффа про передумови припинення вогню та підсумки зустрічі в Осло

"Є передумови для того, щоб прийти до припинення вогню у конфлікті в Україні",- заявив Віткофф на зустрічі з Путіним.

За словами спецпредставника Трампа, переговори в Осло були продуктивними.

Віткофф також висловив сподівання, що Путін розгляне можливість відновлення переговорів у форматі Росія-США-Україна, на яких могли б обговорюватися технічні питання.

Окрім того, Віткофф привіз до Петербурга документи, де викладено підходи щодо проблеми українського врегулювання. Про це спецпосланник Трампа повідомив на зустрічі з Путіним.

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Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що 21 жовтня спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф вирушить до Санкт-Петербурга, де зустрінеться з російським керівництвом.
  • За даними ЗМІ, Віткофф запропонує Путіну тристоронній саміт із Трампом і Зеленським.
  • 21 жовтня Віткофф прибув до Росії.

Також читайте: Зеленському й Путіну необов’язково зустрічатися для підписання мирної угоди, - Трамп

Автор: 

путін володимир (13766) Віткофф Стів (408)
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Топ коментарі
+10
Ми за мир, але вбивати мирних людей не перестанем.
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21.10.2026 12:21 Відповісти
+6
Та не пи₴ди вітьков. Це лише твої вологі мрії. Обтікай.
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21.10.2026 12:22 Відповісти
+6
Ще хтось вірить цьому ішаку?
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21.10.2026 12:31 Відповісти

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