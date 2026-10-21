Є передумови для припинення вогню в Україні, переговори в Осло були продуктивними, - Віткофф
У російському Санкт-Петербурзі розпочалась зустріч диктатора РФ Володимира Путіна із спецпредставником президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
Заяви Віткоффа про передумови припинення вогню та підсумки зустрічі в Осло
"Є передумови для того, щоб прийти до припинення вогню у конфлікті в Україні",- заявив Віткофф на зустрічі з Путіним.
За словами спецпредставника Трампа, переговори в Осло були продуктивними.
Віткофф також висловив сподівання, що Путін розгляне можливість відновлення переговорів у форматі Росія-США-Україна, на яких могли б обговорюватися технічні питання.
Окрім того, Віткофф привіз до Петербурга документи, де викладено підходи щодо проблеми українського врегулювання. Про це спецпосланник Трампа повідомив на зустрічі з Путіним.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що 21 жовтня спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф вирушить до Санкт-Петербурга, де зустрінеться з російським керівництвом.
- За даними ЗМІ, Віткофф запропонує Путіну тристоронній саміт із Трампом і Зеленським.
- 21 жовтня Віткофф прибув до Росії.
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