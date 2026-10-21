Росія могла ділитися з Іраном розвідувальною інформацією, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін продовжує допомагати Ірану.
Про це він сказав під час пресконференції в Осло, передає Цензор.НЕТ.
Співпраця Москви й Тегерана
"Думаю, що Путін допомагає Ірану й допомагав йому раніше, адже ми бачили різні деталі безпілотників, які Росія передала Ірану. Також, гадаю, вони ділилися з іранцями розвідувальною інформацією, зокрема супутниковими даними та іншою інформацією. Це те, що нам відомо", - сказав глава держави.
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