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Новини Відносини Росії з Іраном Співпраця РФ та Ірану
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Росія могла ділитися з Іраном розвідувальною інформацією, - Зеленський

Зеленський по співпрацю РФ та Ірану

Президент Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін продовжує допомагати Ірану.

Про це він сказав під час пресконференції в Осло, передає Цензор.НЕТ.

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Співпраця Москви й Тегерана

"Думаю, що Путін допомагає Ірану й допомагав йому раніше, адже ми бачили різні деталі безпілотників, які Росія передала Ірану. Також, гадаю, вони ділилися з іранцями розвідувальною інформацією, зокрема супутниковими даними та іншою інформацією. Це те, що нам відомо", - сказав глава держави.

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Зеленський Володимир (27394) Іран (3316) росія (48308)
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