Россия могла делиться с Ираном разведывательной информацией, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин продолжает оказывать помощь Ирану.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Осло, передает Цензор.НЕТ.

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"Думаю, что Путин помогает Ирану и помогал ему раньше, ведь мы видели различные детали беспилотников, которые Россия передала Ирану. Также, полагаю, они делились с иранцами разведывательной информацией, в частности спутниковыми данными и другой информацией. Это то, что нам известно", — сказал глава государства.

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