Россия могла делиться с Ираном разведывательной информацией, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин продолжает оказывать помощь Ирану.
Об этом он сказал во время пресс-конференции в Осло, передает Цензор.НЕТ.
Сотрудничество Москвы и Тегерана
"Думаю, что Путин помогает Ирану и помогал ему раньше, ведь мы видели различные детали беспилотников, которые Россия передала Ирану. Также, полагаю, они делились с иранцами разведывательной информацией, в частности спутниковыми данными и другой информацией. Это то, что нам известно", — сказал глава государства.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
як навіть не він в 19му намагався путіну в очко зазирнути, не розміновувaв Азов і Чонгар, стоворювaв з кацапнею якись незрозумілі перемір'я і всe іншe.
А тут прийшов слон-придурок, такий же самий як і буба, але більшенький,
якому до його пітлянь нема діла, і наша потужна буба відразу сіла на цирли, але хоче на третій-четветрий-пятий термін, до 30ти...
Був би людиною, сдриснув би в Хайфу - не впала би без тебе Україна - не за тебе бореться.
з ким укладені контракти.
кацапам можна розгняти свою розвідку - буба і зелена ко самі все відрапортують..
Роти це зелене все - на них до влади і приїхали..