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Новости Отношения России с Ираном Сотрудничество РФ и Ирана
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Россия могла делиться с Ираном разведывательной информацией, - Зеленский

Зеленский о сотрудничестве РФ и Ирана

Президент Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин продолжает оказывать помощь Ирану.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Осло, передает Цензор.НЕТ.

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Сотрудничество Москвы и Тегерана

"Думаю, что Путин помогает Ирану и помогал ему раньше, ведь мы видели различные детали беспилотников, которые Россия передала Ирану. Также, полагаю, они делились с иранцами разведывательной информацией, в частности спутниковыми данными и другой информацией. Это то, что нам известно", — сказал глава государства.

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Автор: 

Зеленский Владимир (26258) Иран (3211) россия (90035)
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Топ комментарии
+3
Делікатний буба грає в діпломатію,
як навіть не він в 19му намагався путіну в очко зазирнути, не розміновувaв Азов і Чонгар, стоворювaв з кацапнею якись незрозумілі перемір'я і всe іншe.
А тут прийшов слон-придурок, такий же самий як і буба, але більшенький,
якому до його пітлянь нема діла, і наша потужна буба відразу сіла на цирли, але хоче на третій-четветрий-пятий термін, до 30ти...
Був би людиною, сдриснув би в Хайфу - не впала би без тебе Україна - не за тебе бореться.
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21.10.2026 00:52 Ответить
+2
Лідор значно когнітивно простіший, ніж вважалося🤡
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21.10.2026 00:23 Ответить
+2
Скільки ракет проти баллістики в Україні залишилось,
з ким укладені контракти.
кацапам можна розгняти свою розвідку - буба і зелена ко самі все відрапортують..
Роти це зелене все - на них до влади і приїхали..
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21.10.2026 01:18 Ответить

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