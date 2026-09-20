РФ и Иран разработали масштабный план сотрудничества и противодействия западным санкциям, - Fox News

Иран и Россия согласовали многолетний план сотрудничества, который, в частности, предусматривает противодействие западным санкциям.

Об этом сообщает телеканал Fox News, передает Цензор.НЕТ.

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44-страничный секретный документ

Отмечается, что 44-страничный закрытый документ российского правительства оказался в распоряжении Fox News Digital.

Документ, составленный на русском языке, под названием "План сотрудничества между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран на 2024–2026 годы", имеет гриф "Для служебного пользования" и был одобрен российской стороной 2 сентября 2024 года. Он возлагает ответственность за проекты на министерства, ведомства и государственные компании и устанавливает сроки их выполнения до конца 2026 года. Однако план мог быть скорректирован после начала войны США против Ирана в феврале 2026 года.

Журналисты отмечают, что в российском документе не употребляется фраза "обход санкций", однако в нем говорится об усилении использования национальных валют, независимых финансовых каналов и мер по противодействию тому, что РФ называет "односторонними ограничительными мерами".

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Финансы и ядерная энергетика

Так, российско-иранский план ставил целью увеличение доли двусторонней торговли, осуществляемой в национальных валютах, с 68% в 2024 году до 71% в 2026 году, а также стремился расширить корреспондентские счета, деноминированные в национальных валютах.

Другое положение документа предусматривало "обеспечение использования независимых систем для передачи финансовых сообщений". В то же время в документе не указано, какая система обмена сообщениями будет использована, и прямо не указывалась цель обойти систему SWIFT или финансовый контроль США.

Впрочем, часть этой финансовой интеграции впоследствии стала достоянием общественности. В феврале 2025 года российский вице-премьер Алексей Оверчук заявил, что Россия и Иран "почти полностью" перевели двусторонние расчеты в национальные валюты, используя собственные системы передачи финансовых и банковских сообщений.

Посол Ирана в России также заявил в феврале 2025 года, что Тегеран и Москва больше не нуждаются в SWIFT для двусторонних банковских отношений и используют собственные конфиденциальные системы банковских сообщений.

В сфере ядерной энергетики план предусматривал, что российская госкорпорация "Росатом" в дальнейшем будет отвечать за иранскую АЭС в Бушире, включая техническую поддержку энергоблока № 1 и продолжение строительства блоков № 2 и № 3.

Уже 2 сентября 2026 года в "Росатоме" заявили о начале возвращения специалистов РФ в Бушер для подготовки первого энергоблока к "плановому техническому обслуживанию", добавив, что ядерное топливо уже доставлено на площадку.

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Нефтяные месторождения

Кроме того, в документе были указаны конкретные иранские нефтегазовые месторождения, которые интересовали Москву. В частности, в перечне фигурировали Шадеган, Киш и Северный Парс, а ответственность за продвижение этих проектов возлагалась на Министерство энергетики РФ и "заинтересованные российские компании" (в графе "финансирование" для нескольких объектов стоит пометка "Конфиденциально").

Как отмечает Fox News, по крайней мере один из проектов, по всей видимости, продвинулся: 13 февраля 2026 года российский "Интерфакс" сообщил, что государственная компания "ЗН-Восток" уже разрабатывает иранское нефтяное месторождение Шадеган.

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Производство деталей для авиации

В "дорожной карте" также речь шла о помощи России в налаживании производства в Иране отдельных компонентов для самолетов.

"Российским властям было поручено определить, какие детали самолетов можно отремонтировать или изготовить в Иране, выявить иранские компании, способные их производить, сертифицировать выбранные объекты через "Росавиацию" и заключить соглашение о локализации", — говорится в статье.

Документ устанавливал 31 марта 2026 года в качестве крайнего срока для заключения соглашения о локализованном производстве, а 31 декабря 2026 года — в качестве целевого срока для запуска изготовления прототипов.

В то же время Fox News Digital не удалось независимо подтвердить, было ли фактически налажено производство российских авиадеталей в Иране.

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Транспортное сообщение

В документе также изложен план укрепления транспортной сети, связывающей Россию и Иран. В частности, упоминается проект строительства железной дороги с российской шириной колеи 1520 миллиметров, которая будет проходить от границы Ирана с Азербайджаном до иранских портов в Персидском заливе. Предложение оставалось на стадии планирования и согласования в "дорожной карте".

По состоянию на конец лета 2026 года проект еще не полностью завершен, а российские и иранские чиновники продолжают работать над соглашением о его реализации и строительстве.

Еще одно положение документа — это иранские инвестиции в портовую инфраструктуру в российской Астрахани.

"Дорожная карта" предусматривает создание там терминала с использованием иранских инвестиций, а также складов, логистического парка и мощностей по производству зерна и растительного масла.

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Медиа и ИТ

"Дорожная карта" также предусматривает обмен контентом, обучение журналистов и совместное медиапроизводство, включая как минимум два совместных проекта и "профессиональное обучение" для иранских журналистов.

Кроме того, в документе содержится призыв к российским технологическим компаниям заключить как минимум два контракта в Иране, касающихся информационно-коммуникационных технологий, в частности "информационной безопасности", телекоммуникаций и индустрии видеоигр.

Отмечается, что координировать это направление должен был близкий к семье диктатора РФ Владимира Путина министр энергетики России Сергей Цивилев.

Источник в европейской разведке считает, что эта связь отражает политическое значение, которое Москва придает Ирану.

"Это свидетельствует о том, что иранский вопрос — не просто один из многих бюрократических вопросов в повестке дня российского правительства, он имеет значительную ценность для интересов режима Владимира Путина", — сказал собеседник Fox News.

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