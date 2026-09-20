Росія та Іран розробили масштабний план співпраці та протидії західним санкціям, - Fox News

Іран та Росія узгодили кількарічний план співпраці, який серед іншого включає протидію західним санкціям.

Про це повідомляє телеканал Fox News, передає Цензор.НЕТ.

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44-сторінковий таємний документ

Зазначається, що 44-сторінковий непублічний документ російського уряду опинився у розпорядженні Fox News Digital.

Документ, укладений російською мовою, під назвою "План співробітництва між Російською Федерацією та Ісламською Республікою Іран на 2024−2026 роки", має гриф "Для службового користування" та був схвалений російською стороною 2 вересня 2024 року. Він покладає відповідальність на міністерства, відомства та державні компанії за проєкти та встановлює терміни їх виконання до кінця 2026 року. Однак план міг коригуватися після початку війни США проти Ірану у лютому 2026 року.

Журналісти зауважують, що у російському документі не вживається фраза "ухилення від санкцій", проте в ньому йдеться про посилення використання національних валют, незалежних фінансових каналів та заходів для протидії тому, що РФ називає "односторонніми обмежувальними заходами".

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Фінанси та ядерна енергетика

Так, російсько-іранський план ставив метою збільшення частки двосторонньої торгівлі, що здійснюється в національних валютах, з 68% у 2024-му до 71% у 2026 році, а також прагнув розширити кореспондентські рахунки, деноміновані в національних валютах.

Інше положення документу передбачало "забезпечення використання незалежних систем для передачі фінансових повідомлень". Водночас у документі не зазначено, яка система обміну повідомленнями буде використана, і прямо не вказувалась мета обійти систему SWIFT або фінансовий контроль США.

Утім, частина цієї фінансової інтеграції згодом стала публічною. У лютому 2025 року російський віцепрем'єр Олексій Оверчук заявив, що Росія та Іран "майже повністю" перевели двосторонні розрахунки в національні валюти, використовуючи власні системи передачі фінансових і банківських повідомлень.

Посол Ірану в Росії також заявив у лютому 2025 року, що Тегеран і Москва більше не потребують SWIFT для двосторонніх банківських відносин і використовують власні конфіденційні системи банківських повідомлень.

У сфері ядерної енергетики план передбачав, що російська держкорпорація "Росатом" надалі відповідатиме за іранську АЕС у Бушері, охоплюючи технічну підтримку енергоблоку №1 та продовження будівництва блоків №2 і №3.

Вже 2 вересня 2026 року в "Росатомі" заявили про початок повернення фахівців РФ до Бушера для підготовки першого енергоблоку до "планового технічного обслуговування", додавши, що ядерне паливо вже доставлено на майданчик.

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Нафтові родовища

Крім того, у документі було вказано конкретні іранські нафтогазові родовища, які цікавили Москву. Зокрема, у переліку фігурували Шадеган, Кіш та Північний Парс, а відповідальність за просування цих проєктів покладалася на Міністерство енергетики РФ та "зацікавлені російські компанії" (у графі фінансування для кількох об'єктів стоїть позначка "Конфіденційно").

Як зазначає Fox News, щонайменше один із проєктів, імовірно, просунувся: 13 лютого 2026 року російський "Інтерфакс" повідомив, що державна компанія "ЗН-Восток" вже розробляє іранське нафтове родовище Шадеган.

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Виробництво деталей для авіації

У дорожній карті йшлося також про допомогу Росії в налагодженні виробництва в Ірані окремих компонентів для літаків.

"Російській владі було доручено визначити, які деталі літаків можна відремонтувати або виготовити в Ірані, виявити іранські компанії, здатні їх виробляти, сертифікувати вибрані об'єкти через "Росавіацію" та укласти угоду про локалізацію", - йдеться у статті.

Документ визначав 31 березня 2026 року дедлайном для укладення угоди про локалізоване виробництво, а 31 грудня 2026 року — цільовим терміном для запуску виготовлення прототипів.

Водночас Fox News Digital не вдалося незалежно підтвердити, чи було фактично реалізовано виробництво російських авіадеталей в Ірані.

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Транспортне сполучення

У документі також викладено план зміцнення транспортної мережі, що сполучає Росію та Іран. Зокрема, згадується проєкт будівництва залізниці з російською шириною колії 1520 міліметрів, яка простягатиметься від кордону Ірану з Азербайджаном до іранських портів у Перській затоці. Пропозиція залишалася на стадії планування та узгодження в дорожній карті.

Станом на кінець літа 2026 року проєкт ще не повністю завершено, а російські та іранські посадовці продовжують працювати над домовленістю щодо його реалізації та будівництва.

Ще одне положення документу - це іранські інвестиції в портову інфраструктуру в російській Астрахані.

Дорожня карта передбачає створення там терміналу з використанням іранських інвестицій, а також складів, логістичного парку та потужностей з виробництва зерна та рослинної олії.

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Медіа та ІТ

Дорожня карта також передбачає обмін контентом, навчання журналістів та спільне медіа-виробництво, включаючи щонайменше два спільні проєкти та "професійне навчання" для іранських журналістів.

Крім того, у докуметі є заклик до російських технологічних компаній укласти щонайменше два контракти в Ірані, що стосуються інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема "інформаційної безпеки", телекомунікацій та індустрії відеоігор.

Зазначається, що координувати цей напрям мав близький до родини диктатора РФ Володимира Путіна - міністр енергетики Росії Сергій Цивілєв.

Джерело в європейській розвідці вважає, що цей зв'язок відображає політичне значення, яке Москва надає Ірану.

"Це свідчить про те, що іранське питання — не лише одне з багатьох бюрократичних питань у порядку денному російського уряду, воно має значну цінність для інтересів режиму Володимира Путіна", - сказав співрозмовник Fox News.

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