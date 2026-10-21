УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11215 відвідувачів онлайн
Новини Зустріч Віткоффа з Путіним Візит Віткоффа до РФ
1 983 32

Віткофф - Путіну: Ви гуманіст, як і Трамп. ВIДЕО

Спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф під час зустрічі з диктатором Путіним назвав останнього "гуманістом".

Про це він заявив під час зустрічі у Санкт-Петербурзі, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Путін - "гуманіст"

Ці слова прозвучали в контексті того, що Росія відпустила 75-річного американського вчителя-пенсіонера Стівена Габбарда, який потрапив у полон РФ в 2022 році.

"Ви так багато говорите про те, що мій президент, президент Трамп, - гуманіст. Ви теж гуманіст, сер, і я віддаю вам належне за це. Висловлюю вам свою повагу і ще раз дякую", - сказав Віткофф.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Шахед" влучив у 24-поверхівку у Святошинському районі: загинули 2 людини, є постраждалі (оновлено). ФОТО

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що 21 жовтня спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф вирушить до Санкт-Петербурга, де зустрінеться з російським керівництвом.
  • За даними ЗМІ, Віткофф запропонує Путіну тристоронній саміт із Трампом і Зеленським.
  • 21 жовтня Віткофф прибув до Росії.
  • Віткофф на зустрічі з Путіним заявив, що є передумови для припинення вогню в Україні

Також читайте: Сенатор-республіканець Тілліс: "Путін грає на Трампі, як на скрипці"

Автор: 

путін володимир (13766) Віткофф Стів (408)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
Дна немає. Це неодноразово доказали представники ******** адміністації Білого дому.
показати весь коментар
21.10.2026 13:37 Відповісти
+8
Вбивця і терорист рівня держави - це гуманіст?
Піду почитаю словника.
показати весь коментар
21.10.2026 13:38 Відповісти
+5
Непогане порівняння... Мені сподобалась подібне "аткравение". Весь світ знає, що Путін, терорист і кровожерливий вбивця. Якщо "Вітьков" вважає, що Трамп подібний Путіну, то який можна зробить висновок?
показати весь коментар
21.10.2026 13:39 Відповісти

Завантаження...

 
 