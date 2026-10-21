Віткофф - Путіну: Ви гуманіст, як і Трамп. ВIДЕО

Спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф під час зустрічі з диктатором Путіним назвав останнього "гуманістом".

Про це він заявив під час зустрічі у Санкт-Петербурзі, передає Цензор.НЕТ.

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Путін - "гуманіст"

Ці слова прозвучали в контексті того, що Росія відпустила 75-річного американського вчителя-пенсіонера Стівена Габбарда, який потрапив у полон РФ в 2022 році.

"Ви так багато говорите про те, що мій президент, президент Трамп, - гуманіст. Ви теж гуманіст, сер, і я віддаю вам належне за це. Висловлюю вам свою повагу і ще раз дякую", - сказав Віткофф.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що 21 жовтня спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф вирушить до Санкт-Петербурга, де зустрінеться з російським керівництвом.

За даними ЗМІ, Віткофф запропонує Путіну тристоронній саміт із Трампом і Зеленським.

21 жовтня Віткофф прибув до Росії.

Віткофф на зустрічі з Путіним заявив, що є передумови для припинення вогню в Україні

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