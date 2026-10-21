Россия готова возобновить трехсторонние переговоры с Украиной и США в ноябре, - Кремль

Кремль заявляет, что готов вернуться к трехсторонним переговорам в формате "Россия — США — Украина" в начале ноября. Путин сообщил американским представителям о готовности возобновить переговоры "в десятых числах ноября".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом после встречи российского диктатора Владимира Путина со спецпосланником США Стивом Уиткоффом рассказал российским СМИ его помощник Юрий Ушаков.

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О переговорах

"Президент проинформировал Стива Уиткоффа о том, что мы, в принципе, готовы возобновить упомянутые трехсторонние переговоры в десятых числах ноября по главной теме. Эта тема касается построения системы безопасности для России и Украины после завершения конфликта", — сказал Ушаков журналистам.

По его словам, Уиткофф отметил, что "такое решение, несомненно, будет встречено президентом Трампом с большим удовлетворением".

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Об Осло

Ушаков рассказал, что Уиткофф проинформировал Путина о сути переговоров в Осло и изложил свои комментарии.

Он "отметил некоторые новые моменты в подходах европейцев и Киева", однако, по словам Ушакова, "полезного в контексте урегулирования украинского кризиса в них содержалось не так уж и много".

Путин заявил Уиткоффу, что "инициатива на поле боя полностью принадлежит российским войскам".

Соглашение о дизельном топливе

Особое внимание, по словам Ушакова, уделили договоренностям о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки, которые Путин и Трамп согласовали в телефонном разговоре 9 октября.

"Обе стороны подчеркнули, что соглашение отвечает не только американским, не только российским интересам, но и будет способствовать стабилизации спроса и предложения на мировом топливном рынке", — сказал помощник диктатора РФ. В связи с отменой администрацией США ряда санкций против российского дизельного топлива, по его словам, в этом направлении уже началась практическая работа.

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Визит Уиткоффа в Россию 21 октября