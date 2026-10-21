Туск обсудит с Моди войну в Украине: Индия могла бы повлиять на развитие событий
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что во время визита в Индию обсудит с Нарендрой Моди возможные пути привлечения Нью-Дели к прекращению войны РФ против Украины.
Об этом он сказал во время брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
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"Этот геополитический аспект для меня очень важен: каким образом Индия могла бы повлиять на развитие событий в российско-украинской войне — с нашей точки зрения, положительно. Об этом мы уже говорили в Варшаве с премьером Моди (в августе 2024 года). Я убежден, что Индия могла бы сыграть здесь конструктивную роль", — сказал премьер Польши.
Что этому предшествовало?
- Ранее СМИ писали, что Индия предложила Украине и России трехэтапный план перемирия.
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