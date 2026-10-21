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Туск обговорить із Моді війну в Україні: Індія могла б вплинути на розвиток подій
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що під час візиту до Індії обговорить із Нарендрою Моді можливі шляхи залучення Нью-Делі до припинення війни РФ проти України.
Про це він сказав під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Подробиці
"Цей геополітичний вимір для мене дуже важливий: яким чином Індія могла би вплинути на розвиток подій у російсько-українській війні – з нашого погляду позитивно. Про це ми вже говорили у Варшаві з прем’єром Моді (у серпні 2024 року). Я переконаний, що Індія могла б відіграти тут конструктивну роль", - сказав прем'єр Польщі.
Що передувало?
- Раніше ЗМІ писали, що Індія запропонувала Україні та Росії триетапний план перемир’я.
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