Росія готова відновити тристоронні переговори з Україною та США в листопаді, - Кремль

Кремль заявляє, що готовий повернутися до тристоронніх переговорів у форматі Росія — США — Україна на початку листопада. Путін повідомив американським представникам про готовність відновити розмову "у десятих числах листопада".

Як передає Цензор.НЕТ, про це після зустрічі російського диктатора Володимира Путіна зі спецпосланником США Стівом Віткоффом розповів росЗМІ його помічник Юрій Ушаков.

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Про переговори

"Президент інформував Стіва Віткоффа про те, що ми, у принципі, готові відновити згадані тристоронні переговори в десятих числах листопада за головною темою. Ця тема стосується вибудовування системи безпеки для Росії та України після завершення конфлікту", — сказав Ушаков журналістам.

За його словами, Віткофф відзначив, що "таке рішення, безперечно, буде зустрінуте президентом Трампом із великим задоволенням".

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Про Осло

Ушаков розповів, що Віткофф поінформував Путіна про суть переговорів в Осло й виклав свої коментарі.

Він "відзначив деякі нові моменти в підходах європейців і Києва", проте, за словами Ушакова, "корисного в контексті врегулювання української кризи в них містилося не так уже й багато".

Путін заявив Віткоффу, що "ініціатива на полі бою повністю в російських військ".

Дизельна угода

Окрему увагу, за словами Ушакова, приділили домовленостям про постачання російського дизельного пального на американський і світовий ринки, які Путін і Трамп узгодили в телефонній розмові 9 жовтня.

"З обох боків підкреслено, що угода відповідає не лише американським, не лише російським інтересам, але й сприятиме стабілізації попиту та пропозиції на світовому паливному ринку", — сказав помічник диктатора РФ. Через скасування адміністрацією США низки санкцій проти російського дизеля, за його словами, на цьому напрямку вже почалася практична робота.

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