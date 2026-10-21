Домовленостей щодо нового візиту Віткоффа до РФ не було, - Пєсков

Домовленостей про те, що найближчим часом спецпредставник президента США Стів Віткофф знову відвідає Росію, не було.

Про це повідомив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

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Змістовна зустріч

Як зазначається, Пєсков заявив, що минула зустріч російського диктатора Володимира Путіна зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом була змістовною.

"Ні, бували і довше. Змістовна, звичайно, три години сиділи, може трохи більше", - сказав Пєсков.

Також він повідомив, що жодних домовленостей про те, що найближчим часом Віткофф знову приїде до РФ, не було.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що 21 жовтня спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф вирушить до Санкт-Петербурга, де зустрінеться з російським керівництвом.

За даними ЗМІ, Віткофф запропонує Путіну тристоронній саміт із Трампом і Зеленським.

21 жовтня Віткофф прибув до Росії.

Віткофф на зустрічі з Путіним заявив, що є передумови для припинення вогню в Україні.

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