В ЕК ожидают обсуждения результатов переговоров Уиткоффа с Путиным, - пресс-секретарь

Еврокомиссия ожидает результатов переговоров специального представителя президента США Стива Уиткоффа с Путиным, чтобы оценить возможность проведения трехсторонних или многосторонних переговоров с участием Украины и России.

Об этом заявила главный пресс-секретарь Европейской комиссии Паула Пиньо, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Поскольку была анонсирована предстоящая встреча представителей США (Уиткоффа. — Ред.) с президентом Путиным в Санкт-Петербурге, главной целью было выяснить, существуют ли предпосылки для перехода к трехсторонним или даже многосторонним переговорам с участием Украины и России за одним столом.

Основными темами вчерашнего обсуждения были территориальные вопросы, безопасность и послевоенное процветание. Мы ожидаем, что после возвращения американской делегации из России состоится обсуждение ее результатов", — отметила она.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что 21 октября спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф отправится в Санкт-Петербург, где встретится с российским руководством.

По данным СМИ, Уиткофф предложит Путину провести трехсторонний саммит с Трампом и Зеленским.

21 октября Уиткофф прибыл в Россию.

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