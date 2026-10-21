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Новости Операция США против Ирана
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РФ готова помочь США урегулировать "иранский кризис",-— Путин на встрече с Виткоффом

Россия хочет помочь США с Ираном: подробности

Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил специальному представителю Трампа Стиву Уиткоффу, что Россия готова помочь США в урегулировании ситуации с Ираном.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

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Подробности

Во время встречи диктатор сказал, что его "интересуют оценки ситуации вокруг кризиса в Иране".

Он отметил, что Москва готова помочь в "урегулировании иранского кризиса".

Также Путин заявило заинтересованности в возобновлении экономического сотрудничества с США.

Читайте: Встреча Зеленского и Уиткоффа прошла в позитивном ключе. Результатами поделятся с РФ, - Рубио

Что этому предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что 21 октября спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф отправится в Санкт-Петербург, где встретится с российским руководством.
  • По данным СМИ, Уиткофф предложит Путину трехсторонний саммит с Трампом и Зеленским.
  • 21 октября Уиткофф прибыл в Россию.
  • На встрече с Путиным Уиткофф заявил, что существуют предпосылки для прекращения огня в Украине

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Автор: 

Иран (3211) путин владимир (22034) россия (90035) США (30791) Стив Уиткофф (407)
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Топ комментарии
+9
***** шо попало розповідає трампонівським довбой@бам аби тільки ті не заважали продовжувати геноцид українців. А краще,щоб допомагали.
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21.10.2026 12:49 Ответить
+6
***** зараз три шапки наобіцяє, аби реднекі проголосували за однопартійців краснова.
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21.10.2026 12:40 Ответить
+5
***** предложит тампаксу капитулировать и выплатить неустойку.
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21.10.2026 12:43 Ответить

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