РФ готова помочь США урегулировать "иранский кризис",-— Путин на встрече с Виткоффом
Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил специальному представителю Трампа Стиву Уиткоффу, что Россия готова помочь США в урегулировании ситуации с Ираном.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
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Во время встречи диктатор сказал, что его "интересуют оценки ситуации вокруг кризиса в Иране".
Он отметил, что Москва готова помочь в "урегулировании иранского кризиса".
Также Путин заявило заинтересованности в возобновлении экономического сотрудничества с США.
Что этому предшествовало?
- Ранее сообщалось, что 21 октября спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф отправится в Санкт-Петербург, где встретится с российским руководством.
- По данным СМИ, Уиткофф предложит Путину трехсторонний саммит с Трампом и Зеленским.
- 21 октября Уиткофф прибыл в Россию.
- На встрече с Путиным Уиткофф заявил, что существуют предпосылки для прекращения огня в Украине
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