РФ готова помочь США урегулировать "иранский кризис",-— Путин на встрече с Виткоффом

Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил специальному представителю Трампа Стиву Уиткоффу, что Россия готова помочь США в урегулировании ситуации с Ираном.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Во время встречи диктатор сказал, что его "интересуют оценки ситуации вокруг кризиса в Иране".

Он отметил, что Москва готова помочь в "урегулировании иранского кризиса".

Также Путин заявило заинтересованности в возобновлении экономического сотрудничества с США.

Читайте: Встреча Зеленского и Уиткоффа прошла в позитивном ключе. Результатами поделятся с РФ, - Рубио

Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что 21 октября спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф отправится в Санкт-Петербург, где встретится с российским руководством.

По данным СМИ, Уиткофф предложит Путину трехсторонний саммит с Трампом и Зеленским.

21 октября Уиткофф прибыл в Россию.

На встрече с Путиным Уиткофф заявил, что существуют предпосылки для прекращения огня в Украине

Читайте также:Уиткофф предложит Путину трехсторонний саммит с Трампом и Зеленским, - Politico