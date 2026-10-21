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Новости Встреча Зеленского и Уиткоффа
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Встреча Зеленского и Уиткоффа прошла в позитивной атмосфере. Результатами поделятся с РФ, - Рубио

Рубио прокомментировал встречу Виткоффа и Зеленского

Госсекретарь США Марко Рубио назвал встречу представителя Трампа Уиткоффа и президента Зеленского в Осло позитивной.

Его цитирует Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Уиткофф поделится результатами с Россией, сказал он.

"Теперь, вооружившись этими идеями, он сможет поехать в Санкт-Петербург и поделиться ими с российской стороной, и посмотрим, удастся ли нам достичь определенного прогресса", — добавил госсекретарь США.

Читайте: Россия могла делиться с Ираном разведывательной информацией, - Зеленский

Что этому предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что 21 октября спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф отправится в Санкт-Петербург, где встретится с российским руководством.
  • По данным СМИ, Уиткофф предложит Путину трехсторонний саммит с Трампом и Зеленским.
  • 21 октября Виткофф прибыл в Россию.

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Автор: 

Зеленский Владимир (26258) россия (90035) Рубио Марко (508) Стив Уиткофф (407)
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Топ комментарии
+5
Кацапи звісно пошлють куди подалі,трампісти знову втруться та продовжать шантажувати та примушувати до капітуляції Україну. Сюр якийсь.
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21.10.2026 09:36 Ответить
+4
Позитивною?Ну ми розуміємо,що для піндосів і кацапів є позитивом.
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21.10.2026 09:36 Ответить
+4
на фоні блокування США надання Україні антибалістики, коломийок із старлінком/старшилдом, до речі із тими ж самими ерамами (де вони?!!!), відвертих погроз фактичним знищенням за удари по підарським нпз та енергетиці зараз вилізуть підарські кінь та піськов і заліплять, шо "нікаково прєкращенія агня, рабсія пабєждаєт і цєлі сво будут дастігнути"
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21.10.2026 09:38 Ответить

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