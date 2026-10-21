Встреча Зеленского и Уиткоффа прошла в позитивной атмосфере. Результатами поделятся с РФ, - Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио назвал встречу представителя Трампа Уиткоффа и президента Зеленского в Осло позитивной.

Его цитирует Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

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Уиткофф поделится результатами с Россией, сказал он.

"Теперь, вооружившись этими идеями, он сможет поехать в Санкт-Петербург и поделиться ими с российской стороной, и посмотрим, удастся ли нам достичь определенного прогресса", — добавил госсекретарь США.

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Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что 21 октября спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф отправится в Санкт-Петербург, где встретится с российским руководством.

По данным СМИ, Уиткофф предложит Путину трехсторонний саммит с Трампом и Зеленским.

21 октября Виткофф прибыл в Россию.

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