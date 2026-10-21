Зустріч Зеленського та Віткоффа була позитивною. Результатами поділяться з РФ, - Рубіо
Держсекретар США Марко Рубіо назвав зустріч представника Трампа Віткоффа та президента Зеленського в Осло позитивною.
Його цитує Reuters, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Віткофф поділиться результатами з Росією, сказав він.
"Тепер, озброївшись цими ідеями, він зможе поїхати до Санкт-Петербурга й поділитися ними з російською стороною, і подивимося, чи вдасться нам досягти певного прогресу", - додав держсекретар США.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що 21 жовтня спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф вирушить до Санкт-Петербурга, де зустрінеться з російським керівництвом.
- За даними ЗМІ, Віткофф запропонує Путіну тристоронній саміт із Трампом і Зеленським.
- 21 жовтня Віткофф прибув до Росії.
Топ коментарі
+8 Gary Grant
показати весь коментар21.10.2026 09:36 Відповісти Посилання
+8 Alexandr Pohosov
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+5 Wild MadDog
показати весь коментар21.10.2026 09:38 Відповісти Посилання
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