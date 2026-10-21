Зустріч Зеленського та Віткоффа була позитивною. Результатами поділяться з РФ, - Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо назвав зустріч представника Трампа Віткоффа та президента Зеленського в Осло позитивною.

Його цитує Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Віткофф поділиться результатами з Росією, сказав він.

"Тепер, озброївшись цими ідеями, він зможе поїхати до Санкт-Петербурга й поділитися ними з російською стороною, і подивимося, чи вдасться нам досягти певного прогресу", - додав держсекретар США.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що 21 жовтня спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф вирушить до Санкт-Петербурга, де зустрінеться з російським керівництвом.

За даними ЗМІ, Віткофф запропонує Путіну тристоронній саміт із Трампом і Зеленським.

21 жовтня Віткофф прибув до Росії.

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