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Новини Зустріч Зеленського та Віткоффа
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Зустріч Зеленського та Віткоффа була позитивною. Результатами поділяться з РФ, - Рубіо

Рубіо прокоментував зустріч Віткоффа та Зеленського

Держсекретар США Марко Рубіо назвав зустріч представника Трампа Віткоффа та президента Зеленського в Осло позитивною.

Його цитує Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Віткофф поділиться результатами з Росією, сказав він.

"Тепер, озброївшись цими ідеями, він зможе поїхати до Санкт-Петербурга й поділитися ними з російською стороною, і подивимося, чи вдасться нам досягти певного прогресу", - додав держсекретар США.

Читайте: Росія могла ділитися з Іраном розвідувальною інформацією, - Зеленський

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що 21 жовтня спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф вирушить до Санкт-Петербурга, де зустрінеться з російським керівництвом.
  • За даними ЗМІ, Віткофф запропонує Путіну тристоронній саміт із Трампом і Зеленським.
  • 21 жовтня Віткофф прибув до Росії.

Також читайте: Зеленському й Путіну необов’язково зустрічатися для підписання мирної угоди, - Трамп

Автор: 

Зеленський Володимир (27414) росія (48322) Рубіо Марко (508) Віткофф Стів (408)
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Топ коментарі
+8
Кацапи звісно пошлють куди подалі,трампісти знову втруться та продовжать шантажувати та примушувати до капітуляції Україну. Сюр якийсь.
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21.10.2026 09:36 Відповісти
+8
Позитивною?Ну ми розуміємо,що для піндосів і кацапів є позитивом.
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21.10.2026 09:36 Відповісти
+5
на фоні блокування США надання Україні антибалістики, коломийок із старлінком/старшилдом, до речі із тими ж самими ерамами (де вони?!!!), відвертих погроз фактичним знищенням за удари по підарським нпз та енергетиці зараз вилізуть підарські кінь та піськов і заліплять, шо "нікаково прєкращенія агня, рабсія пабєждаєт і цєлі сво будут дастігнути"
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21.10.2026 09:38 Відповісти

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