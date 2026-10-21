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РФ готова допомогти США врегулювати "іранську кризу", - Путін на зустрічі з Віткоффом
Кремлівський диктатор Володимир Путін заявив спецпредставнику Трампа Стіву Віткоффу, що Росія готова допомогти Штатам у врегулювання ситуації з Іраном.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
Подробиці
Під час зустрічі диктатор сказав, що його "цікавлять оцінки ситуації навколо кризи в Ірані".
Він зазначив, що Москва готова допомогти у "врегулюванні іранської кризи".
Також Путін заявив про зацікавленість у відновленні економічної співпраці зі США.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що 21 жовтня спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф вирушить до Санкт-Петербурга, де зустрінеться з російським керівництвом.
- За даними ЗМІ, Віткофф запропонує Путіну тристоронній саміт із Трампом і Зеленським.
- 21 жовтня Віткофф прибув до Росії.
- Віткофф на зустрічі з Путіним заявив, що є передумови для припинення вогню в Україні
Топ коментарі
+8 Gary Grant
показати весь коментар21.10.2026 12:49 Відповісти Посилання
+6 Serhiy Talatynnik
показати весь коментар21.10.2026 12:40 Відповісти Посилання
+5 Ревизор
показати весь коментар21.10.2026 12:43 Відповісти Посилання
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