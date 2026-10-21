РФ готова допомогти США врегулювати "іранську кризу", - Путін на зустрічі з Віткоффом

Кремлівський диктатор Володимир Путін заявив спецпредставнику Трампа Стіву Віткоффу, що Росія готова допомогти Штатам у врегулювання ситуації з Іраном.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Під час зустрічі диктатор сказав, що його "цікавлять оцінки ситуації навколо кризи в Ірані".

Він зазначив, що Москва готова допомогти у "врегулюванні іранської кризи".

Також Путін заявив про зацікавленість у відновленні економічної співпраці зі США.

Читайте: Зустріч Зеленського та Віткоффа була позитивною. Результатами поділяться з РФ, - Рубіо

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що 21 жовтня спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф вирушить до Санкт-Петербурга, де зустрінеться з російським керівництвом.

За даними ЗМІ, Віткофф запропонує Путіну тристоронній саміт із Трампом і Зеленським.

21 жовтня Віткофф прибув до Росії.

Віткофф на зустрічі з Путіним заявив, що є передумови для припинення вогню в Україні

Також читайте: Віткофф запропонує Путіну тристоронній саміт із Трампом і Зеленським, - Politico