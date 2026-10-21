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Новини Операція США проти Ірану
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РФ готова допомогти США врегулювати "іранську кризу", - Путін на зустрічі з Віткоффом

Росія хоче допомогти США з Іраном: подробиці

Кремлівський диктатор Володимир Путін заявив спецпредставнику Трампа Стіву Віткоффу, що Росія готова допомогти Штатам у врегулювання ситуації з Іраном.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

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Подробиці

Під час зустрічі диктатор сказав, що його "цікавлять оцінки ситуації навколо кризи в Ірані".

Він зазначив, що Москва готова допомогти у "врегулюванні іранської кризи".

Також Путін заявив про зацікавленість у відновленні економічної співпраці зі США.

Читайте: Зустріч Зеленського та Віткоффа була позитивною. Результатами поділяться з РФ, - Рубіо

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що 21 жовтня спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф вирушить до Санкт-Петербурга, де зустрінеться з російським керівництвом.
  • За даними ЗМІ, Віткофф запропонує Путіну тристоронній саміт із Трампом і Зеленським.
  • 21 жовтня Віткофф прибув до Росії.
  • Віткофф на зустрічі з Путіним заявив, що є передумови для припинення вогню в Україні

Також читайте: Віткофф запропонує Путіну тристоронній саміт із Трампом і Зеленським, - Politico

Автор: 

Іран (3317) путін володимир (13766) росія (48322) США (22964) Віткофф Стів (408)
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Топ коментарі
+8
***** шо попало розповідає трампонівським довбой@бам аби тільки ті не заважали продовжувати геноцид українців. А краще,щоб допомагали.
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21.10.2026 12:49 Відповісти
+6
***** зараз три шапки наобіцяє, аби реднекі проголосували за однопартійців краснова.
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21.10.2026 12:40 Відповісти
+5
***** предложит тампаксу капитулировать и выплатить неустойку.
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21.10.2026 12:43 Відповісти

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