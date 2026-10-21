У ЄК очікують обговорення результатів переговорів Віткоффа з Путіним, - речниця

Єврокомісія очікує на результати переговорів спецпредставника президента США Стіва Віткоффа з Путіним, щоб оцінити можливість тристоронніх або багатосторонніх переговорів за участі України та Росії.

Про це заявила головна речниця Європейської комісії Паула Піньо, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Подробиці

"Оскільки було анонсовано майбутню зустріч представників США (Віткоффа. - Ред.) з президентом Путіним у Санкт-Петербурзі, головною метою було з'ясувати, чи існують передумови для переходу до тристоронніх або навіть багатосторонніх переговорів за участі України та Росії за одним столом.

Основними темами вчорашнього обговорення були територіальні питання, безпека та повоєнне процвітання. Ми очікуємо, що після повернення американської делегації з Росії відбудеться обговорення її результатів", - зазначила вона.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що 21 жовтня спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф вирушить до Санкт-Петербурга, де зустрінеться з російським керівництвом.

За даними ЗМІ, Віткофф запропонує Путіну тристоронній саміт із Трампом і Зеленським.

21 жовтня Віткофф прибув до Росії.

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