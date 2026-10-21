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Новости Мирные переговоры Уиткофф о переговорах с россией Трехсторонние переговоры в ОАЭ
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США, Россия и Украина продолжат переговоры на техническом уровне, Трамп стремится к "всеобъемлющему миру", — Уиткофф

Специальный представитель президента США Стивен Виткофф

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф заявил, что беседы с Владимиром Зеленским в Осло и с российским диктатором Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге были конструктивными, а переговоры о прекращении войны будут продолжаться в формате трехсторонних встреч США, России и Украины на техническом уровне.

Об этом Уиткофф написал в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

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Оценка Уиткоффа

По его словам, в Осло и Санкт-Петербурге он вместе с Джаредом Кушнером встречался с российскими, украинскими и европейскими лидерами, чтобы продвигать "миссию президента Трампа по завершению войны".

В Санкт-Петербурге, пояснил Уиткофф, они встретились с Путиным, чтобы "развить успехи, достигнутые в Осло вместе с президентом Зеленским", обсудить рамки мирного урегулирования и поблагодарить Путина за освобождение американского гражданина Стивена Габбарда, чтобы тот вернулся домой к семье.

"Эти обсуждения были конструктивными и будут продолжены в формате трехсторонних переговоров между США, Россией и Украиной на техническом уровне", — написал он.

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Уиткофф также отметил, что впереди еще "важная работа", но Трамп, как и раньше, стремится к завершению этой войны и достижению "всеобъемлющего, прочного мира, который обеспечит безопасность и процветание на поколения вперед".

Визит Виткоффа в Россию 21 октября

  • Ранее сообщалось, что 21 октября спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф отправится в Санкт-Петербург, где встретится с российским руководством.
  • По данным СМИ, Уиткофф предложит Путину провести трехсторонний саммит с Трампом и Зеленским.
  • 21 октября Уиткофф прибыл в Россию.
  • На встрече с Путиным Уиткофф заявил, что существуют предпосылки для прекращения огня в Украине.

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Автор: 

переговоры (6093) Трамп Дональд (8448) война в Украине (9419) Стив Уиткофф (407)
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Топ комментарии
+10
Гондонаріум якийсь...
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21.10.2026 20:15 Ответить
+6
чомусь після цих заяв трампістів про мир на душі тривожно…
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21.10.2026 20:19 Ответить
+5
Сша повернуть Україні крим і ядерну зброю?
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21.10.2026 20:15 Ответить

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