США, Россия и Украина продолжат переговоры на техническом уровне, Трамп стремится к "всеобъемлющему миру", — Уиткофф

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф заявил, что беседы с Владимиром Зеленским в Осло и с российским диктатором Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге были конструктивными, а переговоры о прекращении войны будут продолжаться в формате трехсторонних встреч США, России и Украины на техническом уровне.

Об этом Уиткофф написал в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

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Оценка Уиткоффа

По его словам, в Осло и Санкт-Петербурге он вместе с Джаредом Кушнером встречался с российскими, украинскими и европейскими лидерами, чтобы продвигать "миссию президента Трампа по завершению войны".

В Санкт-Петербурге, пояснил Уиткофф, они встретились с Путиным, чтобы "развить успехи, достигнутые в Осло вместе с президентом Зеленским", обсудить рамки мирного урегулирования и поблагодарить Путина за освобождение американского гражданина Стивена Габбарда, чтобы тот вернулся домой к семье.

"Эти обсуждения были конструктивными и будут продолжены в формате трехсторонних переговоров между США, Россией и Украиной на техническом уровне", — написал он.

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Уиткофф также отметил, что впереди еще "важная работа", но Трамп, как и раньше, стремится к завершению этой войны и достижению "всеобъемлющего, прочного мира, который обеспечит безопасность и процветание на поколения вперед".

Визит Виткоффа в Россию 21 октября

Ранее сообщалось, что 21 октября спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф отправится в Санкт-Петербург, где встретится с российским руководством.

По данным СМИ, Уиткофф предложит Путину провести трехсторонний саммит с Трампом и Зеленским.

21 октября Уиткофф прибыл в Россию.

На встрече с Путиным Уиткофф заявил, что существуют предпосылки для прекращения огня в Украине.

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